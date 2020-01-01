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Украинцы задекларировали на 11 млрд больше, чем годом ранее

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Было подано немного больше полмиллиона деклараций украинцев о доходах и имущественном состоянии.
Было подано 505 тысяч деклараций
Было подано 505 тысяч деклараций
Корреспондент.net
 
За 2019 год украинцы задекларировали 94,5 млрд гривен и это на 11 млрд гривен больше, чем в предыдущем году. Об этом сообщает Государственная налоговая служба в четверг, 16 июля.
 
Всего подано 505 тысяч деклараций о доходах и имущественном состоянии, говорится в сообщении.
 
Наибольшее суммы доходов за прошлый год задекларированы в Киеве – 43,5 млрд грн, Днепропетровской – 7,5 млрд грн, Киевской – 5,3 млрд грн, Харьковской – 4,6 млрд грн и Одесской – 4,3 млрд грн областях.
 
С доходов граждан было уплачено 2,7 млрд грн подоходного налога и 400 000 грн военного сбора.
 
Декларирование доходов, полученных гражданами в 2019 году, закончилось 30 июня.
 
Отмечается, что в связи с введением в стране карантина, срок подачи деклараций о доходах и имущественному состоянии был продлен. А сам процесс декларирования значительно усложнился, так как большинство граждан подавало декларации в бумажном виде.
 
 
 

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Теги: деньги, украинцы, доходы, декларация
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Источник: korrespondent.net

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