Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Автофиксация "снизила" скорость в пять раз - МВД

Комментариев: 0
Замминистра рассказал о планах ведомства закупить еще несколько сотен камер автофиксации нарушений ПДД.
Геращенко раскрыл планы МВД
Геращенко раскрыл планы МВД
npu.gov.ua
 
За 45 дней работы системы автоматической фиксации нарушений ПДД на дорогах скорость движения автомобилей уменьшилась в пять раз. Об этом сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко, сообщают Українськi Новини.
 
 
По словам замглавы МВД, уже удалось на большой процент снизить вероятность дорожно-транспортных происшествий.
 
"Сейчас закупаются еще 300 камер фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения для общегосударственных трасс. Они будут установлены до конца года", - сказал замминистра.
 
Отмечается, что с начала запуска системы автоматической фиксации нарушений ПДД в бюджет уже поступило 52 млн гривен.
 
"Эти деньги пойдут на улучшение дорожной инфраструктуры, на безопасность дорожного движения. И это лишь результат работы 50 камер. Если их будет 1000 - в бюджет будет поступать 1 млрд гривен в месяц. Это большие деньги, но это не наша основная цель! Нам нужно, чтобы водители соблюдали разрешенную скорость", - отметил Геращенко.
 
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: МВД, дороги, нарушение ПДД, Геращенко
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь