Автофиксация "снизила" скорость в пять раз - МВД

Замминистра рассказал о планах ведомства закупить еще несколько сотен камер автофиксации нарушений ПДД.

За 45 дней работы системы автоматической фиксации нарушений ПДД на дорогах скорость движения автомобилей уменьшилась в пять раз. Об этом сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко, сообщают Українськi Новини.

По словам замглавы МВД, уже удалось на большой процент снизить вероятность дорожно-транспортных происшествий.

"Сейчас закупаются еще 300 камер фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения для общегосударственных трасс. Они будут установлены до конца года", - сказал замминистра.

Отмечается, что с начала запуска системы автоматической фиксации нарушений ПДД в бюджет уже поступило 52 млн гривен.

"Эти деньги пойдут на улучшение дорожной инфраструктуры, на безопасность дорожного движения. И это лишь результат работы 50 камер. Если их будет 1000 - в бюджет будет поступать 1 млрд гривен в месяц. Это большие деньги, но это не наша основная цель! Нам нужно, чтобы водители соблюдали разрешенную скорость", - отметил Геращенко.

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