В Минфине рассказали, что будет с субсидиями

В следующем году на субсидии выделят столько же денег, сколько и в нынешнем, несмотря на то, что тариф на отопление уменьшится.

Минфин пообещал субсидии в том же объеме delo.ua

Правительство Украины не намерено сокращать субсидии в 2021 году. На данный момент предполагается, что на них в следующем году выделят столько же средств, сколько и в текущем. Об этом в четверг, 16 июля, заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью Радио Свобода.

Он отметил, что сокращение субсидий не планируется, несмотря на то, что тариф на отопление будет снижен и еще больше домохозяйств выйдут из категории незащищенных.

"Поэтому на данном этапе мы предполагаем такой же объем (субсидий, - ред.), как и на этот год", - отметил Марченко.

Он также выразил уверенность, что в бюджет-2021 заложат достаточно средств на субсидии на жилищно-коммунальные услуги.

Напомним, правительство пообещало снижение тарифов на тепло и воду из-за уменьшения цен на газ.

Ранее сообщалось, что Кабмин ввел компенсацию за коммуналку во время карантина.

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