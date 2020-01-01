В МВФ прокомментировали назначение главы Нацбанка

В Международном валютном фонде надеются, что независимость и присущий НБУ высокий уровень профессионализма будут сохранены и при новом председателе.

Постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) Йоста Люнгман выразил надежду, что Нацбанк сохранит свою независимость после назначения на должность главы Кирилла Шевченко. Об этом говорится в его заявлении, сделанном в четверг, 16 июля, в связи с выбором нового главы Национального банка Украины.

"На протяжении последних лет эффективное проведения Национальным Банком денежно-кредитной, курсовой и финансовой политики усилили экономику Украины. Главное, чтобы независимость Национального Банка и присущий НБУ высокий уровень профессионализма были сохранены и во время руководства нового Председателя", - говорится в заявлении.

В МВФ также пожелали новому главе НБУ успехов "у руля Нацбанка в этих сложных экономических условиях".

Напомним, Рада поддержала отставку экс-главы НБУ Якова Смолия 3 июля. А в четверг, 16 июля, на эту должность был назначен Кирилл Шевченко.

Ранее СМИ писали, что на пост главы НБУ рассматривают 9 кандидатов. Шевченко в списке был в числе тех, кто готов "сузить" независимость НБУ и смягчить монетарную политику по запросу Банковой.

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