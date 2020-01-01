На Киевщине ужесточат карантинные ограничения
Власти Киевской области объявили об усилении карантинных ограничений с 17 июля из-за распространения коронавирусной инфекции. Такое решение приняла региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС. Об этом, в четверг, 16 июля, сообщает пресс-служба Киевской ОГА.
"С учетом оценки эпидемической ситуации в Киевской области комиссия решила с 17 июля ограничить: проведение массовых мероприятий с заполненностью меньше 50% стационарно размещенных мест для сидения; время работы заведений общественного питания и учреждений развлекательной деятельности ограничить с 23.00 и до 7.00", - говорится в сообщении на сайте администрации.
Кроме того, в области обещают усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий при перевозках, работе заведений общественного питания и ночных развлекательных заведений.
Ранее министерство здравоохранения внесло Киев и Черновицкую область в список регионов с широким распространением COVID-19.
Также, президент Владимир Зеленский сообщил, что пока не надо надолго продлевать карантин.
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