Рада рассмотрит вопрос создания новых районов до конца сессии

Перед летними каникулами парламентарии планируют успеть рассмотреть "ряд немаловажных законопроектов", сообщил Разумков.

Вопрос создания новых районов рассмотрят до конца сессии парламента, заявил Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Об этом, в четверг, 16 июля, он сообщил, в эфире программы Право на владу.

По его словам, реформа децентрализации приближается к своему завершению.

Также, он отметил, что на последние заседания Верховной Рады запланировано ряд важных законопроектов.

"Сегодня был проголосован Избирательный кодекс, были выделены средства на проведение местных выборов. Есть еще вопросы изменения границ районов. В ближайшее время этот вопрос будет подниматься в Раде. Но это все продолжение децентрализации", - добавил Разумков.

Напомним, Верховная Рада за день до летних каникул и за 101 день до местных выборов внесла правки в избирательное законодательство.

Отметим, накануне Рада назначила местные выборы на 25 октября.

Также, премьер Денис Шмыгаль ранее заявил, что существующее административное деление Украины не соответствует очень многим современным стандартам.

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