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Топ-менеджер Нафтогаза покинул компанию

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Юрий Витренко пришел работать в НАК Нафтогаз Украины после Революции Достоинства в 2014 году.
Юрий Витренко заявил о завершении работы в Нафтогазе
Юрий Витренко заявил о завершении работы в Нафтогазе
facebook.com/Юрій-Вітренко

Исполнительный директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко ушел из компании. Об этом, в четверг, 16 июля, он сообщил на своей странице в Facebook

"Друзья, сегодня мой последний день работы в Нафтогазе Украины", - написал Витренко на своей странице в социальной сети.  

Витренко отметил, что работал в компании с 2014 года. И все эти годы "делал все, чтобы отстаивать энергетическую независимость" страны, написал он.

"Оставляя в Нафтогазе большие наработки (и деньги от Газпрома - направление, за которое я отвечал), хочу пожелать руководству компании и государства достаточно компетентности и порядочности использовать их на благо граждан Украины", - написал он.

Напомним, в середине мая Витренко заявил, что глава Нафтогаза Андрей Коболев решил уволить его в связи с сокращением должности. Однако сам исполнительный директор связывал свое увольнение со сменой приоритетов, в том числе отказом от "борьбы с российской агрессией".

Ранее Витренко через суд потребовал выплатить премию. Премия является частью зарплаты и должна быть выплачена по закону, утверждает топ-менеджер Нафтогаза.

Также, Korrespondent писал, что топ менеджменту Нафтогаза урезали выплаты. 

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Теги: работа, Нафтогаз, Витренко, увольнение
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Источник: korrespondent.net

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