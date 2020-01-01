Главное 16 июля: Новый глава Нацбанка и недовольные румыны

Подборка важных новостей за минувшие сутки.

Центробанк обрел нового руководителя, румыны Украины обижены на образование и админреформу, в Черкассах готовили покушение на вице-мэра. Мы собрали основные события вчерашнего дня.

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Рада назначила нового главу НБУ

Руководителем Нацбанка избрали Кирилла Шевченко. Его назначили голосами 332 депутатов ВР. Кандидатура была внесена накануне президентом Зеленским. Сейчас Шевченко возглавляет “Укргазбанк”. По закону, он будет регулировать политику НБУ в ближайшие 7 лет.

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Румыны пожаловались на ущемления

Румынская диаспора регулярно терпит притеснения в связи с украинизацией. Об этом заявил Нацсовет румын в Украине. В частности, румыны говорят, что нарушается их право на образование на родном языке. Кроме того, нацменьшинство недовольно тем, что их интересы не учли при создании районов в Черновицкой области на волне админреформы.

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Европа дала денег Украине

С Еврокомиссией было подписано три договореннности на финансирование новых программ поддержки от ЕС. Сумма матпомощи для Украины составила 105 млн евро. Средства Еросоюза, в частности, пойдут на укрепление возможностей органов и консультации с экспертами по проведению реформ. Часть денег направят на развитие малых фермерских хозяйств и гранты для предприятий.

В Черкассах “заказали” зама мэра

От заместителя городского головы Юрия Ботнаря пытался избавиться один из депутатов горсовета. В итоге в СБУ, инсценировав смерть жертвы киллера, вышли на организатора. Предварительно известно, что у заказчика с замом городского головы был личный конфликт.

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Новое министерство и его руководитель

В Украине появилось министерство по развитию промышленности и оборонного комплекса. Его возглавил Олег Урусский, кандидатуру которого ранее подал на рассмотрение премьер Денис Шмыгаль. На данный момент Урусский руководит инжиниринговой компанией «Прогресстех-Украина».

Украинские школы поделят

В стране условно определят 4 зоны, в зависимости от эпидемситуации. При формировании учебного плана намерены ориентироваться на показатели заболеваемости коронавирусом. Раздел будет происходить кустарно – по районам или участкам с городом облзначения в центре. Учащимся из “красных” населенных пунктов будет запрещено посещать школы.

Напомним, ранее мы писали, что “Слуга” Бужанский попал в базу Миротворца.

