В Украине 809 новых случаев COVID-19: обновленные данные МОЗ
По состоянию на 9:00 17 июля в Украине 57 264 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 1456 летальных, 29 769 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 809 новых случаев. Всего проведено 854 064 тестирование методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 838 пациентов.
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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
В частности, коронавирус обнаружен:
- Винницкая область - 2253 случая;
- Волынская область - 3188 случаев;
- Днепропетровская область - 1174 случая;
- Донецкая область - 781 случай;
- Житомирская область - 1580 случаев;
- Закарпатская область - 4229 случаев;
- Запорожская область - 658 случаев;
- Ивано-Франковская область - 3309 случаев;
- Кировоградская область - 677 случаев;
- г. Киев - 6689 случаев;
- Киевская область - 3184 случая;
- Львовская область - 7754 случая;
- Луганская область - 100 случаев;
- Николаевская область - 504 случая;
- Одесская область - 2435 случаев;
- Полтавская область - 347 случаев;
- Ровенская область - 4940 случаев;
- Сумская область - 352 случая;
- Тернопольская область - 2358 случаев;
- Харьковская область - 2909 случаев;
- Херсонская область - 207 случаев;
- Хмельницкая область - 942 случая;
- Черновицкая область - 5262 случая;
- Черкасская область - 800 случаев;
- Черниговская область - 632 случая.
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Обратите внимание: данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 17 июля 2020 в Центр поступило 1107 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 106 355 сообщений о подозрении на COVID-19.
Напомним, в мире ускоряется рост заболеваемости коронавирусом. Главным образом ежедневный прирост для мировой статистики обеспечивает тройка стран-лидеров по эпидемии.
на россии похоже "стадо" готовят в несколько раз интенсивней?