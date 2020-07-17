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В Украине 809 новых случаев COVID-19: обновленные данные МОЗ

Комментариев: 6
За сутки выздоровели 838 человек.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
EPA/UPG

По состоянию на 9:00 17 июля в Украине 57 264 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 1456 летальных, 29 769 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 809 новых случаев. Всего проведено 854 064 тестирование методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 838 пациентов.

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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В частности, коронавирус обнаружен:

  • Винницкая область - 2253 случая;
  • Волынская область - 3188 случаев;
  • Днепропетровская область - 1174 случая;
  • Донецкая область - 781 случай;
  • Житомирская область - 1580 случаев;
  • Закарпатская область - 4229 случаев;
  • Запорожская область - 658 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 3309 случаев;
  • Кировоградская область - 677 случаев;
  • г. Киев - 6689 случаев;
  • Киевская область - 3184 случая;
  • Львовская область - 7754 случая;
  • Луганская область - 100 случаев;
  • Николаевская область - 504 случая;
  • Одесская область - 2435 случаев;
  • Полтавская область - 347 случаев;
  • Ровенская область - 4940 случаев;
  • Сумская область - 352 случая;
  • Тернопольская область - 2358 случаев;
  • Харьковская область - 2909 случаев;
  • Херсонская область - 207 случаев;
  • Хмельницкая область - 942 случая;
  • Черновицкая область - 5262 случая;
  • Черкасская область - 800 случаев;
  • Черниговская область - 632 случая.

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Обратите внимание: данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 17 июля 2020 в Центр поступило 1107 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 106 355 сообщений о подозрении на COVID-19.

Напомним, в мире ускоряется рост заболеваемости коронавирусом. Главным образом ежедневный прирост для мировой статистики обеспечивает тройка стран-лидеров по эпидемии.

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Теги: коронавирус, вирус, Украина
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Комментариев (6)
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hcr    17.07.2020, 09:32
Оценка:  -4
hcr
А эти никак не угомонятся, готовят стадо к вакцинации.
WTF2wtf    17.07.2020, 09:35
Оценка:  +5
WTF2wtf
Быдляк антиукраинский,
на россии похоже "стадо" готовят в несколько раз интенсивней?
hcr    17.07.2020, 09:41
Оценка:  -6
hcr
Будешь подопытной крысой у амеров в хим лаборатории, им такие нужны ))
WTF2wtf    17.07.2020, 09:43
Оценка:  +6
WTF2wtf
Путинскому быдляку остается только традиционно тупить ... убогое говнометко оккупантов
hcr    17.07.2020, 09:48
Оценка:  -5
hcr
Тема оккупантов не раскрыта, кто тебя, убогий, оккупировал, расскажи на гавномове шоб убедиться шо ты не из москвы строчишь.
ziguru    17.07.2020, 10:32
Оценка:  -1
ziguru
Осенью сами пойдут на вакцинацю\стерелизацию такие, может им туда и дорога.
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