В Украине 809 новых случаев COVID-19: обновленные данные МОЗ

За сутки выздоровели 838 человек.

По состоянию на 9:00 17 июля в Украине 57 264 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 1456 летальных, 29 769 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 809 новых случаев. Всего проведено 854 064 тестирование методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 838 пациентов.

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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В частности, коронавирус обнаружен:

Винницкая область - 2253 случая;

Волынская область - 3188 случаев;

Днепропетровская область - 1174 случая;

Донецкая область - 781 случай;

Житомирская область - 1580 случаев;

Закарпатская область - 4229 случаев;

Запорожская область - 658 случаев;

Ивано-Франковская область - 3309 случаев;

Кировоградская область - 677 случаев;

г. Киев - 6689 случаев;

Киевская область - 3184 случая;

Львовская область - 7754 случая;

Луганская область - 100 случаев;

Николаевская область - 504 случая;

Одесская область - 2435 случаев;

Полтавская область - 347 случаев;

Ровенская область - 4940 случаев;

Сумская область - 352 случая;

Тернопольская область - 2358 случаев;

Харьковская область - 2909 случаев;

Херсонская область - 207 случаев;

Хмельницкая область - 942 случая;

Черновицкая область - 5262 случая;

Черкасская область - 800 случаев;

Черниговская область - 632 случая.

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Обратите внимание: данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 17 июля 2020 в Центр поступило 1107 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 106 355 сообщений о подозрении на COVID-19.

Напомним, в мире ускоряется рост заболеваемости коронавирусом. Главным образом ежедневный прирост для мировой статистики обеспечивает тройка стран-лидеров по эпидемии.