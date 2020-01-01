В ООС пострадало четверо украинских бойцов
В зоне боевых действий на Донбассе в четверг, 16 июля, 13 раз наблюдались факты вражеской активности. Было применено вооружение, запрещенное для использования на линии разграничения.
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Об этом сообщает оперативный штаб ООС.
Оккупанты открывали огонь из артиллерийских систем, минометов, гранатометов. Также пускали в ход зенитные установки, пулеметы, снайперское и стрелецкое оружие.
Обстрелы велись близ Опытного, Водяного, Старогнатовки, Гнутового и Авдеевки. Кроме того, стреляли в районе Марьинки, Новозвановки, Причепиловки и Орехового.
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В течение прошедших суток трое защитников получило ранение. Еще одного госпитализировали с боевыми травмами.
В свою очередь, боцы ООС нанесли ответный удар по позициям противников. По данным разведки, был уничтожен, как минимум, один оккупант, еще одного ранили.
С начала текущих суток вооруженные формирования один раз нарушили режим прекращения огня. Стреляли по опорным пунктам близ Водяного.
Потерь на украинских позициях не зафиксировано.
Напомним, ранее мы сообщали, что в ЕС возмутились убийством военного медика на Донбассе.