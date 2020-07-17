В МОЗ допускают смешанный формат обучения в школах
Министерство здравоохранения совместно с Министерством образования обсуждает старт учебного года для украинских школьников и студентов. Отмечается, министерства работают над тем, чтобы с 1 сентября перейти на максимально приближенный к нормальному образу жизни формат.
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Об этом рассказал в интервью РБК-Украина министр здравоохранения Максим Степанов.
Вместе с этим, в МОЗ не исключают смешанный вариант. В этом случае будет обычное привычное обучение совместно с дистанционными формами.
Также обсуждается вероятность двухсменного обучения для максимального соблюдения правил.
Когда показатели заболеваемости будут превышать норму - школьники и студенты будут вынуждены учиться дистанционно.
Я сторонник того, чтобы анализировать мировые примеры и адаптировать их под реалии украинской ситуации, - сказал Степанов.
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Он отметил, что через неделю будет регламент работы и утвердят его до конца июля, чтобы все было понятно заранее.
Напомним, по состоянию на 9:00 17 июля в Украине 57 264 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 1456 летальных, 29 769 пациентов выздоровели. за сутки зафиксировано 809 новых случаев. Всего проведено 854 064 тестирование методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 838 пациентов.