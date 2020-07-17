Жителей Западной Украины предупредили о надвигающейся стихии

Спасатели прогнозируют желтый уровень опасности.

На Волыни могут выйти из берегов реки dsns.gov.ua

На западе Украины могут резко ухудшиться погодные условия. Уже в пятницу, 17 июля, там ожидаются грозы.

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Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

По данным спасателей, жителям региона стоит готовиться к желтому уровню опасности в связи со стихией. Помимо ливней, возможны усиление порывов ветра и снижение температур.

На Волыни из-за осадков грозят выйти из берегов реки Припять в створе поста Речица и Стоход в створе поста Любешов.

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По информации спасателей, даже 1-3 см превышения хватит для того, чтобы затопило приречные населенные пункты. Прежде всего, под удар могут попасть сельхозугодья, приусадебные участки и домохозяйства в Ратновском и Любешовском районах.

Напомним, ранее мы писали, что во время наводнений в западных регионах страны погибло три человека. В Ивано-Франковской области нашли мертвой женщину, считавшуюся пропавшей без вести.