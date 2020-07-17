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Когда украинцы смогут попасть в Европу: Озвучено условие

Комментариев: 1
На данный момент эпидситуация в стране не поволяет свободно пересекать границы Европы.
По данным главы МОЗ, в последние 2 недели улучшений не наблюдается
По данным главы МОЗ, в последние 2 недели улучшений не наблюдается
moz.gov.ua/

ЕС готов будет принять граждан Украины, если ситуация с коронавирусом выравняется. Там ожидают улучшения показателей заболеваемости для открытия границ.

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Об этом сообщил изданию “РБК-Украина” глава Минздрава Максим Степанов.

По его словам, было проанализировано, какой обязана быть эпидситуация для поездки в ЕС. Так, согласно подсчетам, на протяжении 2 недель должно выявляться не больше 460-480 случаев заражения COVID -19.

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При этом на данный момент известно, что количество инфицированных превышает норму, определенную Европейским союзом. Улучшения динамики заболеваемости, по данным Степанова, последние 2 недели не наблюдается.

Отметим, что с 1 июля ЕС открыл доступ на свою территорию некоторым категориям граждан Украины.В Европу начали пускать мореплавателей и путешествующих транзитом. Также разрешили въезд по рабочей визе и учебному контракту. Для других поездки пока остаются под запретом.

Напомним, ранее мы писали, что Украина получила от Евросоюза 105 млн евро.

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Теги: Степанов, МОЗ, Минздрав, Условия, граница, Европа, ЕС, Евросоюз, поездки, карантин, коронавирус
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Комментариев (1)
hcr    17.07.2020, 10:20
Оценка:  0
hcr
В см. "попасть в Европу"? А Украина шо, уже не Европа? Оце так халепа.
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