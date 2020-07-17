На Западной Украине стихия разрушила более 200 км дорог и 96 мостов

Спасатели отчитались о последствиях стихии.

Спасатели ликвидировали все последствия непогоды в западных областях страны и отчитались о разрушенных мостах и дорогах.

Читай также: В Николаеве сообщили о горящем судне на заводе

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По данным спасателей, в Ивано-Франковской и Черновицкой областях остаются разрушенными 202,4 км автодорог, а также - 95 мостов в этих областях и во Львовской.

Кроме того, в Ивано-Франковской и Черновицкой областях повреждено 549 км автодорог и 213 мостов. Силами ГСЧС спасены 478 человек, эвакуирован 721 человек, отселены 1 324 человека и перевезены через подтопленные участки дорог 2 565 человек.

Фото из места событий ГСЧС

Читай также: В горах над Украиной попал на видео огромный смерч

Также спасатели отметили, что за последние 24 часа в Ивано-Франковской области откачано 30 кубических метров воды из шести колодцев, проведено укрепление 270 м берегов, расчищено 300 м русел рек и 370 м автомобильных дорог. Всего последствиями непогоды занимались 34 человека и работали 17 единиц техники - среди них от ГСЧС 29 человек личного состава и 15 единиц техники.

Напомним, жителей Западной Украины предупредили о надвигающейся стихии. Спасатели прогнозируют желтый уровень опасности.