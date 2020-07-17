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На Западной Украине стихия разрушила более 200 км дорог и 96 мостов

Комментариев: 1
Спасатели отчитались о последствиях стихии.
Фото из места событий
Фото из места событий
ГСЧС

Спасатели ликвидировали все последствия непогоды в западных областях страны и отчитались о разрушенных мостах и дорогах.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По данным спасателей, в Ивано-Франковской и Черновицкой областях остаются разрушенными 202,4 км автодорог, а также - 95 мостов в этих областях и во Львовской.

Кроме того, в Ивано-Франковской и Черновицкой областях повреждено 549 км автодорог и 213 мостов. Силами ГСЧС спасены 478 человек, эвакуирован 721 человек, отселены 1 324 человека и перевезены через подтопленные участки дорог 2 565 человек.

Фото из места событий
Фото из места событий
ГСЧС

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Также спасатели отметили, что за последние 24 часа в Ивано-Франковской области откачано 30 кубических метров воды из шести колодцев, проведено укрепление 270 м берегов, расчищено 300 м русел рек и 370 м автомобильных дорог. Всего последствиями непогоды занимались 34 человека и работали 17 единиц техники - среди них от ГСЧС 29 человек личного состава и 15 единиц техники.

Напомним, жителей Западной Украины предупредили о надвигающейся стихии. Спасатели прогнозируют желтый уровень опасности.

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Теги: ГСЧС, спасатели, стихия
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Комментариев (1)
hcr    17.07.2020, 10:36
Оценка:  0
hcr
Та эта стихия по всей украине дороги разрушила, яма на яме, просто кошмар.
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