Зеленский о катастрофе МН17: Украина заинтересована в правде
Президент Украины Владимир Зеленский вспомнил катастрофу МН17, которая произошла шесть лет назад. Тогда пассажирский самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines рейса MH17, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпура, был сбит в небе над Донбассом.
Читай также: МН17: появились подробности иска Нидерландов к РФ
Об этом Зеленский сообщил на своей странице в Telegram.
В результате авиакатастрофы погибло 298 человек - все пассажиры и весь экипаж.
С начала расследования этой трагедии Украины показала себя как надежного международного партнера, заинтересованного в правде. Уголовный процесс против возможных виновников преступления начался в Нидерландах 9 марта этого года. Этот суд обещает стать одним из крупнейших в мировой практике за последние десятилетия, ведь, кроме всего прочего, к нему приковано значительное международное внимание, - написал президент.
Читай также: Над Донбассом зафиксировали пассажирский самолет
Также Зеленский добавил, что ничто не может вернуть потерянных жизней и не утолит горя родных и близких, чьи родители, дети, друзья погибших в катастрофе.
Но справедливость должна восторжествовать. Во имя мира и памяти всех погибших, - добавил президент.
Напомним, ЕС призвал Россию признать вину за сбитый MH17. В Евросоюзе по случаю шестой годовщины крушения пассажирского самолета над Донбассом сделали заявление.
тебе только нахyй ...
А у нас, в реальной жизни, российские оккупанты захватили Крым с Донбассом в 2014-м и 6 лет назад сбили пассажирский Боинг над Донбассом ...
в этом преступлении российских оккупантов нет ничего смешного ... как и во многих других преступлениях путинского режима на земле Украины