Зеленский о катастрофе МН17: Украина заинтересована в правде

Президент вспомнил катастрофу МН17.

Шесть лет после трагедии МН17 Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский вспомнил катастрофу МН17, которая произошла шесть лет назад. Тогда пассажирский самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines рейса MH17, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпура, был сбит в небе над Донбассом.

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Об этом Зеленский сообщил на своей странице в Telegram.

В результате авиакатастрофы погибло 298 человек - все пассажиры и весь экипаж.

С начала расследования этой трагедии Украины показала себя как надежного международного партнера, заинтересованного в правде. Уголовный процесс против возможных виновников преступления начался в Нидерландах 9 марта этого года. Этот суд обещает стать одним из крупнейших в мировой практике за последние десятилетия, ведь, кроме всего прочего, к нему приковано значительное международное внимание, - написал президент.

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Также Зеленский добавил, что ничто не может вернуть потерянных жизней и не утолит горя родных и близких, чьи родители, дети, друзья погибших в катастрофе.

Но справедливость должна восторжествовать. Во имя мира и памяти всех погибших, - добавил президент.

Напомним, ЕС призвал Россию признать вину за сбитый MH17. В Евросоюзе по случаю шестой годовщины крушения пассажирского самолета над Донбассом сделали заявление.