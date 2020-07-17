Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Зеленский о катастрофе МН17: Украина заинтересована в правде

Комментариев: 7
Президент вспомнил катастрофу МН17.
Шесть лет после трагедии МН17
Шесть лет после трагедии МН17
Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский вспомнил катастрофу МН17, которая произошла шесть лет назад. Тогда пассажирский самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines рейса MH17, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпура, был сбит в небе над Донбассом.

Читай также: МН17: появились подробности иска Нидерландов к РФ

Об этом Зеленский сообщил на своей странице в Telegram.

В результате авиакатастрофы погибло 298 человек - все пассажиры и весь экипаж.

С начала расследования этой трагедии Украины показала себя как надежного международного партнера, заинтересованного в правде. Уголовный процесс против возможных виновников преступления начался в Нидерландах 9 марта этого года. Этот суд обещает стать одним из крупнейших в мировой практике за последние десятилетия, ведь, кроме всего прочего, к нему приковано значительное международное внимание, - написал президент.

Читай также: Над Донбассом зафиксировали пассажирский самолет

Также Зеленский добавил, что ничто не может вернуть потерянных жизней и не утолит горя родных и близких, чьи родители, дети, друзья погибших в катастрофе.

Но справедливость должна восторжествовать. Во имя мира и памяти всех погибших, - добавил президент.

Напомним, ЕС призвал Россию признать вину за сбитый MH17. В Евросоюзе по случаю шестой годовщины крушения пассажирского самолета над Донбассом сделали заявление.

Поделись:
Теги: Зеленский, президент, МН17
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (7)
Отсортировать по дате Вниз
Вася_с_Иваново    17.07.2020, 12:05
Оценка:  -3
Вася_с_Иваново
Тут много разговоров, всяких там фактов, по большей части сомнительных, а вот факт, совершенно абсолютный - Украина направила поссажирский самолет в самое пекло боев, где и самолеты сбивают тильки так, этот, так называемый суд совершенно игнорирует - и что? Т. н. суд ПНХ. (что и США ми тоже говорит)
WTF2wtf    17.07.2020, 12:13
Оценка:  +1
WTF2wtf
Штатная шавка путинских преступников и убийц,
тебе только нахyй ...
ЗаелоПластинку    17.07.2020, 12:17
Оценка:  0
ЗаелоПластинку
Сомнительный факт, с учетом того, что ты, шлюха, забыл о том. что до этого на высоте больше 10к метров ничего там не сбивали. Но у тебя методичка, ты обязан ее придерживаться. Тебя совесть не мучит за то, что являешься соучастником убийства 298 людей? Хотя, какая совесть у убийцы? РУССКИЙ = УБИЙЦА
fkrfyfan    17.07.2020, 11:44
Оценка:  -5
fkrfyfan
Бандерлогская власть пьяни хряка поросёнко ещё ответит за это преступление
WTF2wtf    17.07.2020, 11:53
Оценка:  +2
WTF2wtf
Наши вам соболезнования по поводу нападения ра россию "Бандерлогской власть пьяни хряка поросёнко" и убийства тысяч россиян на оккупированной части россии ...

А у нас, в реальной жизни, российские оккупанты захватили Крым с Донбассом в 2014-м и 6 лет назад сбили пассажирский Боинг над Донбассом ...
Красногвардеец1    17.07.2020, 11:37
Оценка:  -4
Красногвардеец1
Клоун,не смеши!
WTF2wtf    17.07.2020, 11:41
Оценка:  +3
WTF2wtf
Упоротое нацистское быдло на подсосе у оккупантов и убийц из раши,
в этом преступлении российских оккупантов нет ничего смешного ... как и во многих других преступлениях путинского режима на земле Украины
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь