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В Днепре мошенницы выманили у пенсионера 50 000 гривен

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Преступницы предложили пенсионеру помочь ему обменять "старые" деньги на "новые".
Мошенницы выдали себя за сотрудниц райисполкома
Мошенницы выдали себя за сотрудниц райисполкома
пресс-служба НБУ

В Днепре две неизвестные мошенницы, выдавшие себя за работниц райисполкома, выманили у пожилого мужчины 50 000 гривен. Об этом сообщает “Днепр оперативный“.

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Преступление произошло на проспекте Слобожанский в одном из многоквартирных домов. Лже-сотрудницы райисполкома во время разговора с пожилым мужчиной заявили ему, что сейчас, мол, обменивают “старые“ деньги на “новые“. Они предположили ему помочь с обменом прямо в квартире. 

Доверчивый пенсионер передал свои сбережения мошенницам. Деньги, большая их часть была в американских долларах, были в конверте.

Мошенницы подержали конверт с деньгами в руках, а потом вернули его хозяину квартиры, сказав, что им нужно сходить за “новыми“ деньгами. Когда лже-сотрудницы райисполкома ушли, пенсионер открыл конверт, но в нем вместо денег оказалась простая бумага. 

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Полиция по данному факту начала доследственную проверку. По ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее стало известно, что в одном из киевских ТРЦ мошенницы устроили фальшивое туристическое агентство. Они продавали несуществующие путевки. Сумма ущерба составила 2 млн. грн.

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Теги: Днепр, мошенницы
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Комментариев (1)
Vixerunt    17.07.2020, 11:37
Оценка:  0
Vixerunt
Старческая деменция.
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