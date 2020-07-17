Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Во время языкового бунта под Радой на активистов напали из-за дров

Комментариев: 14
Потасовка произошла между участниками митинга и полицией.
В ход пошли резиновые дубинки
В ход пошли резиновые дубинки
rbc.ua

Второй день у стен Верховной Рады не стихают протесты. Утром в пятницу, 17 июля, там собралось около тысячи активистов, недовольных языковым проектом для школ Максима Бужанского.

Читай также: Геращенко вызвала Бужанского на языковую “дуэль”

Об этом сообщает Телеграм-канал PavlovskyNews. В свою очередь, издание “РБК-Украина“ показало фото с места событий.

В этот раз 50 радикально настроенных участников бунта привезли с собой дрова. Увесистую древесину доставили в багажнике авто. Когда же начали разгружать, к активистам подошли бойцы бывшего “Беркута”. Они стали хватать дрова и складывать их обратно в машину.

Читай также: Языковой проект для школ вызвал протесты по Львове

Общественники, в свою очередь, пытались помешать правоохранителям, утверждая, что это реквизит для мирной акции. Они заявили, что жечь дрова не собираются. Однако стычка все равно закончилась потасовкой.

Очевидцы говорят, что на активистов напали полицейские, применив резиновые дубинки. Также появилась информация, что общественники с древесиной пытались прорваться в Раду, где сегодня должны принять скандальный языковой закон.

Позже стало известно, что обещания ничего не жечь активисты не сдержали. В конечном итоге они разожгли костер из красных дымовых шашек. Над костром, символизирующим уничтожение украинского языка, поместили плакат с надписью: “Не подливайте масла в огонь, не трогайте язык“.

Полиция грузит дрова под Верховной Радой, подробнее - https://t.me/joinchat/AAAAAEs2DrjBFfYHcsecJQ Как сообщает наш...

Опубликовано Pavlovsky News Четверг, 16 июля 2020 г.

Активисты подожгли красные дымовые шашки
Активисты подожгли красные дымовые шашки
PavlovskyNews

Протест ознаменовался ярким перформансом
Протест ознаменовался ярким перформансом
PavlovskyNews

Под Вероховной Радой “подожгли“ импровизированный костер, как символ сжигания украинского языка -...

Опубликовано Pavlovsky News Пятница, 17 июля 2020 г.

Напомним, ранее мы писали, что “Слуга” Костюк поддержал митинг Порошенко.

Поделись:
Теги: бунт, протест, язык, Бужанский, Рада, митинг, активисты, правоохранители, полиция, акция, проект
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (14)
Отсортировать по дате Вниз
hcr    17.07.2020, 11:48
Оценка:  -1
hcr
С такими защитниками кабздец мовы неизбежен.
Вася_с_Иваново    17.07.2020, 11:47
Оценка:  -1
Вася_с_Иваново
Сотня активистов диктует всей Украине как разговаривать! Вот это дэмократия, вот это Европа, тьфу - цэЕвропа! Аж дух захватывает, ну а что у нас, финомонголов? Эх жисть.
WTF2wtf    17.07.2020, 11:54
Оценка:  0
WTF2wtf
Упоротый иностранный фашист со стороны оккупантов нам диктует, как нам жить у себя дома??????
Нахyй, мразь нацистская упоротая!
ЗаелоПластинку    17.07.2020, 12:11
Оценка:  +3
ЗаелоПластинку
Вася, у тебя один диктует, в каком багажнике тебе "голосовать". И попробуй только не послушаться, сразу в автозаке будешь
Красногвардеец1    17.07.2020, 11:41
Оценка:  -2
Красногвардеец1
Да разгоните вы это проплаченное пропоросячье стадо выблядков-дегенератов!
WTF2wtf    17.07.2020, 11:42
Оценка:  0
WTF2wtf
Тут нет новости о сборах "единой россии" , быдло путинское ... точне хyйло-бот имени президента россии
Красногвардеец1    17.07.2020, 11:46
Оценка:  0
Красногвардеец1
Очень толсто,пропоросячий бот.Я в Украине живу и мне совершенно нет дела до Путина,которому твой хозяин Педя вылизывает все"труднодоступные места". :-)
Herr-anarchist    17.07.2020, 11:48
Оценка:  -1
Herr-anarchist
WTF2wtf: "Как же ты живешь, без мозгов-то?"
Вася_с_Иваново    17.07.2020, 11:57
Оценка:  0
Вася_с_Иваново
Herr-anarchist, это представитель крайней степени Галицаев. У них вместо мозгов ...амно, ну бывает.
WTF2wtf    17.07.2020, 12:03
Оценка:  -1
WTF2wtf
Тупое быдло оккупантов,
упоротый нацистский срач явно никак не оправдывал преступлений гитлеровских оккупантов,
как и сейчас ваш упоротый нацистский срач никак не оправдывает преступлений путинского режима против Украины и украинцев ...
Legkaya_Lisa    17.07.2020, 11:39
Оценка:  +1
Legkaya_Lisa
"Языковой бунт"??? Що ви мелете, який бунт?!
Uldrih    17.07.2020, 11:30
Оценка:  -4
Uldrih
Khokhol ostanetsya khokhlom
Khot' ty pusti YEGO v Yevropu
Gde nado deystvovat' umom,
On napryagayet tol'ko zhopu.
Uldrih    17.07.2020, 11:31
Оценка:  -4
Uldrih
I potomu-to na Rusi
Zaveshchano azh Monomakhom:
«Svyazat'sya Bozhe upasi!
S tremya — zhidom, khokhlom i lyakhom «.
WTF2wtf    17.07.2020, 11:38
Оценка:  0
WTF2wtf
Тупое нацистское быдло,
тебе только нахyй ...
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь