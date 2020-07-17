Во время языкового бунта под Радой на активистов напали из-за дров

Потасовка произошла между участниками митинга и полицией.

Второй день у стен Верховной Рады не стихают протесты. Утром в пятницу, 17 июля, там собралось около тысячи активистов, недовольных языковым проектом для школ Максима Бужанского.

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Об этом сообщает Телеграм-канал PavlovskyNews. В свою очередь, издание “РБК-Украина“ показало фото с места событий.

В этот раз 50 радикально настроенных участников бунта привезли с собой дрова. Увесистую древесину доставили в багажнике авто. Когда же начали разгружать, к активистам подошли бойцы бывшего “Беркута”. Они стали хватать дрова и складывать их обратно в машину.

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Общественники, в свою очередь, пытались помешать правоохранителям, утверждая, что это реквизит для мирной акции. Они заявили, что жечь дрова не собираются. Однако стычка все равно закончилась потасовкой.

Очевидцы говорят, что на активистов напали полицейские, применив резиновые дубинки. Также появилась информация, что общественники с древесиной пытались прорваться в Раду, где сегодня должны принять скандальный языковой закон.

Позже стало известно, что обещания ничего не жечь активисты не сдержали. В конечном итоге они разожгли костер из красных дымовых шашек. Над костром, символизирующим уничтожение украинского языка, поместили плакат с надписью: “Не подливайте масла в огонь, не трогайте язык“.

Полиция грузит дрова под Верховной Радой, подробнее - https://t.me/joinchat/AAAAAEs2DrjBFfYHcsecJQ Как сообщает наш... Опубликовано Pavlovsky News Четверг, 16 июля 2020 г.

Активисты подожгли красные дымовые шашки PavlovskyNews

Протест ознаменовался ярким перформансом PavlovskyNews

Под Вероховной Радой “подожгли“ импровизированный костер, как символ сжигания украинского языка -... Опубликовано Pavlovsky News Пятница, 17 июля 2020 г.

Напомним, ранее мы писали, что “Слуга” Костюк поддержал митинг Порошенко.

