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Минздрав увеличит количество тестирований на COVID-19

Комментариев: 1
Украинские врачи разрабатывают разные схемы лечения людей, которые заразились коронавирусом.
МОЗ увеличит количество тестирований на COVID-19
МОЗ увеличит количество тестирований на COVID-19
EPA/UPG

К сентябрю 2020 года Минздрав в 2 раза увеличит количество тестов на COVID-19. Об этом сегодня рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает УНН.

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Сейчас в украинских лабораториях каждые сутки проводят около 27 000 тестов на COVID-19. Примерно половина из них – по методу ПРЦ. Остальные – методом ИФА.

По словам Степанова, МОЗ планирует к сентябрю значительно увеличить количество тестов на коронавирус. Кроме того, украинские врачи сейчас разрабатывают разные схемы лечения людей, которые заразились опасным вирусом. Также обсуждается вопрос использования новых препаратов для лечения больных с COVID-19.

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Между тем, за прошедшие сутки в Украине выявили 809 новых случаев COVID-19. Хорошая новость в том, что выздоровело больше людей, чем заразилось – 838. С момента начала пандемии 57 264 украинца заразились опасным “китайским“ вирусом.

Всемирная организация здравоохранения считает, что последняя вспышка COVID-19 в Украине произошла из-за того, что украинцы не соблюдают социальную дистанцию, а также потому, что врачи стали проводить больше тестов.

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Теги: COVID-19, коронавирус, Степанов, тесты
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Комментариев (1)
Красногвардеец1    17.07.2020, 11:51
Оценка:  0
Красногвардеец1
В день проводится всего не более 14000 ПЦР-тестирований?Да,я на 100% верю официальной статистике!Даже не на 100%,а на 1000%! :-)
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