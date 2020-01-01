В Одессе виновник ДТП побил патрульных, приехавших оформлять аварию

Мужчина возмутился тем, что ему грозит штраф за нарушение ПДД и заработал себе возможность сесть в тюрьму на 5 лет.

В Одессе водитель автомобиля “Daewoo Lanos“ набросился на патрульных полицейских и нанес им повреждения в виде ушиба головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмы. Как сообщает пресс-служба одесской полиции, это произошло после того, как врезался в ​​дорожный знак и был проинформирован о привлечении за это к ответственности.

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Правонарушитель попытался скрыться с места происшествия, но полицейские его задержали и вызвали следственно-оперативную группу. Травмированным правоохранителям была оказана медицинская помощь, правонарушителя же доставили в территориальный отдел полиции.

За нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение дорожного знака, на мужчину составили протокол по ст. 124 КУоАП, санкция которой предусматривает наложение штрафа в размере двадцати необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года.

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А по факту насилия в отношении работников правоохранительного органа полицейские начали производство по ч. 2 ст. 345 УК, которая предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. Решается вопрос о задержании фигуранта в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что киевлянин ударил кастетом позвонившего в дверь полицейского. За недружелюбный прием служителя порядка гражданину грозит пятилетний тюремный срок.