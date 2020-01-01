В Николаеве пьяный водитель Lexus убегал от копов в трусах

Мужчина протаранил супермаркет.

Полиция Николаева остановила пьяного водителя за рулем Lexus. Накануне мужчина протаранил супермаркет, а потом пытался убежать от копов в одних трусах.

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ДТП произошло на пересечении улиц 1-й Слободской и Севастопольской.

Об этом сообщает издание Новости N.

Отмечается, что о ДТП в полицию сообщили очевидцы. Свидетели рассказали, что в супермаркет въехал Lexus, но потом быстро уехал. Копы быстро догнали виновника и поняли, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейские попросили предъявить документы, но мужчина ответил, что машина совсем не его, документов нет и вообще автомобилем управлял некий другой человек, который исчез в неизвестном направлении.

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В отношении нарушителя составлены протоколы об административных правонарушениях. Автомобиль отправили на штрафплощадку.

Напомним, в Одессе виновник ДТП побил патрульных, приехавших оформлять аварию. Мужчина возмутился тем, что ему грозит штраф за нарушение ПДД и заработал себе возможность сесть в тюрьму на 5 лет.