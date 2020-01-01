В Житомире грузовик задавил 5-летнего мальчика

Мальчик внезапно выбежал на дорогу во время игры со сверстником.

В Житомире в переулке Коммунальном под колесами грузового автомобиля погиб 5-летний мальчик. Об этом проинформировала пресс-служба полиции Житомирской области.

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По предварительной информации, днем 16 июля в переулке Коммунальном играли два маленьких мальчика. Один из них внезапно выбежал на дорогу и попал под колеса грузовика. За рулем машины находился 23-летний молодой человек.

Водителя отправили на медицинское освидетельствование, которое показало, что у него нет в крови алкоголя. На месте происшествия работали эксперты, следователи и оперативники.

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Полиция проводит доследственную проверку по ст. 286 УК Украины, чтобы выяснить, виновен или нет водитель в гибели мальчика.

Напомним, несколько дней назад под Киевом произошла дорожная авария, в результате которой погибли четыре человека (два ребенка и их родители). Антон Желепа, виновник ДТП, признал свою вину и заявил, что заслуживает максимального наказания.