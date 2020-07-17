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На Одесчине пьяный водитель надышал в "алкотрубку" на рекорд

Комментариев: 2
Экпертиза показала превышение нормы спиртного в его крови в 17 раз.
Для Одесской области это рекорд
Для Одесской области это рекорд
Патрульная полиция в Одесской области

Антирекорд по пьянству за рулем был зафиксирован в Измаиле на Одесчине. Там дозиметр показал во время теста 3,26 промилле спиртного в крови автомобилиста.

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Об этом сообщает пресс-центр Патрульной полиции в Одесской области.

Показатель оказался рекордным для региона, он в 17 раз превысил норму. При этом, по стандартам, человек с содержанием свыше 3 промилле в организме, по идее, должен находиться на грани комы.

Однако это не помешало сесть за руль водителю Mitsubishi Galаnt. Правда, с управлением он не справился и, поворачивая на улице Лядова, врезался в столб.  

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На нарушителя составили админпротокол. Помимо нетрезвой езды, его еще оштрафуют за отсутствие документов.

Отметим, что национальный рекорд пока сохраняется за водителем из Киева. У него экспертиза показала наличие 5,0 промилле алкоголя в крови. В Европе рекордная отметка составляет 8,0 промилле.

Напомним, ранее мы писали, что в Одессе виновник ДТП побил патрульных, приехавших оформлять аварию.

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Теги: водитель, автомобилисты, рекорд, патрульная полиция, Одесская область, пьяное вождение, ДТП
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Комментариев (2)
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Вася_с_Иваново    17.07.2020, 12:30
Оценка:  0
Вася_с_Иваново
А вы (свиды) говорите после этого, что мы не братские народы!
ЗаелоПластинку    17.07.2020, 13:45
Оценка:  0
ЗаелоПластинку
Учитывая то, что москву уже давно называют масквабадом, могу спокойно процитировать тебе твоего же кумира: "Не брат ты мне, гнида черножoпая"
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