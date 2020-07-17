На Одесчине пьяный водитель надышал в "алкотрубку" на рекорд

Экпертиза показала превышение нормы спиртного в его крови в 17 раз.

Для Одесской области это рекорд Патрульная полиция в Одесской области

Антирекорд по пьянству за рулем был зафиксирован в Измаиле на Одесчине. Там дозиметр показал во время теста 3,26 промилле спиртного в крови автомобилиста.

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Об этом сообщает пресс-центр Патрульной полиции в Одесской области.

Показатель оказался рекордным для региона, он в 17 раз превысил норму. При этом, по стандартам, человек с содержанием свыше 3 промилле в организме, по идее, должен находиться на грани комы.

Однако это не помешало сесть за руль водителю Mitsubishi Galаnt. Правда, с управлением он не справился и, поворачивая на улице Лядова, врезался в столб.

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На нарушителя составили админпротокол. Помимо нетрезвой езды, его еще оштрафуют за отсутствие документов.

Отметим, что национальный рекорд пока сохраняется за водителем из Киева. У него экспертиза показала наличие 5,0 промилле алкоголя в крови. В Европе рекордная отметка составляет 8,0 промилле.

Напомним, ранее мы писали, что в Одессе виновник ДТП побил патрульных, приехавших оформлять аварию.

