Партия "Голос" заявила о переходе в оппозицию к Зеленскому

Соратники Вакарчука заявили, что действующей власти больше не нужно помогать, ее нужно менять.

Партия голос и ее парламентская фракция переходят в оппозицию к действующей власти. Об этом в пятницу, 17 июля, с трибуны Верховной Рады заявила председателя партии Кира Рудик.

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В своем выступлении Рудик отметила, что она сама и ее коллеги по фракции пришли в парламент, оставив успешный бизнес или перспективную карьеру, чтобы "использовать этот шанс на благо страны".

За год мы увидели, что монобольшинство изменило ценностям, которые декларировало. Мы увидели президента, который стесняется сказать, что Россия – это агрессор. Мы увидели назначения, которые не тянут даже на начальников отделов, которых ни одна компания не взяла бы себе руководителем отдела, а их назначают министрами. Что любой плохой закон можно хорошо назвать – и его проголосуют в турборежиме, - заявила Рудик.

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Также она отметила, что сейчас у депутатов много времени уходит на то, чтобы "брать на поруки людей, которых постоянно несправедливо осуждают". По словам Рудик, ее коллегам постоянно приходится бороться с ложью, которая "постоянно уничтожает любой конструктив".

Мы поняли, что наш конструктив не приносит пользы. Власти не нужно помогать, ее нужно менять. Пришло время ее изменить. Партия "Голос" переходит в оппозицию к существующей власти, - резюмировала народный депутат.

Напомним, в ноябре прошлого года о своем переходе в оппозицию заявила партия "Батькивщина". Поводом для такого решения стали планы команды Зеленского принять закон о рынке земли.