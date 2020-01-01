Негде купаться: Побережье Азовского моря “захватили” медузы
Появилось видео из места событий.
Побережье Азовского моря “захватили” медузы. С нашествием медуз борются не только сотрудники баз отдыха, но и сами отдыхающие.
Читай также: Порнозвезда в суде, медуза и девочка: фото недели
Об этом сообщает РИА Мелитополь.
Появилось новое видео, на котором отдыхающие в Степановке таскают медуз с моря сетями, как рыбу. Сами отдыхающие говорят, что делают это для детей, ведь им негде купаться. Медузы могут ужалить самых маленьких отдыхающих.
Напомним, в озере под Кривым Рогом завелись медузы. В соцсетях жители Кривого Рога делятся видео медуз, которые завелись в Карачуновском водохранилище. Видео опубликовала Наталья Вега на странице одного из местных сообществ в соцсети.