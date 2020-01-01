Показаны фото, как под Киевом летом цветут редкие весенние цветы
Необычную находку обнаружили в Обуховском районе на Киевщине. Там, возле села Великие Дмитровичи посреди лета распустились первоцветы.
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Об этом сообщила пресс-служба Киевского эколого-культурного центра, выложив фото в соцсети.
Специалисты центра нашли поляну адониса, известного как горицвет. Растение, выбрасывающие крупные желтые соцветья, обычно распускаются весной, в апреле. Но в этом году неожиданно удивили летним цветением.
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Как отметили экологи, это редкие цветы. В Украине они занесены в Красную книгу.
Тем не менее, в Киевской области прижились. Экспертам центра известно, как минимум, о двух больших популяциях адониса в этих краях.
Будем добиваться охраны. Это земли Киевского лесхоза, надеемся, там не будут против создания на их территории памятника природы, - заявили в КЭКЦ.
Напомним, ранее мы писали, что в Харькове расцвели тысячи лилий.