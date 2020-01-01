Показаны фото, как под Киевом летом цветут редкие весенние цветы

Возле Обухова попала в кадр поляна краснокнижного адониса.

Обычно горицвет распускается в апреле facebook.com/kekz.ua/

Необычную находку обнаружили в Обуховском районе на Киевщине. Там, возле села Великие Дмитровичи посреди лета распустились первоцветы.

Читай также: “Флорист в деле“: Каменских в откровенном наряде рассекретила свое хобби

Об этом сообщила пресс-служба Киевского эколого-культурного центра, выложив фото в соцсети.

Специалисты центра нашли поляну адониса, известного как горицвет. Растение, выбрасывающие крупные желтые соцветья, обычно распускаются весной, в апреле. Но в этом году неожиданно удивили летним цветением.

Читай также: Определены цвета насекомых в янтаре возрастом 99 миллионов лет

Как отметили экологи, это редкие цветы. В Украине они занесены в Красную книгу.

Тем не менее, в Киевской области прижились. Экспертам центра известно, как минимум, о двух больших популяциях адониса в этих краях.

Будем добиваться охраны. Это земли Киевского лесхоза, надеемся, там не будут против создания на их территории памятника природы, - заявили в КЭКЦ.

Экологи намерены создать в этих краях памятник природы facebook.com/kekz.ua/

Адонис нашли на землях киевского лесхоза facebook.com/kekz.ua/

Напомним, ранее мы писали, что в Харькове расцвели тысячи лилий.

