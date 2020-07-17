На помойке под Киевом нашли мертвого недоношенного ребенка

На данный момент известно, что малыш родился недоношенным.

На помойке в городе Коцюбинское Киевской области обнаружили тело мертвого недоношенного младенца.

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Об этом сообщает издание "Громада Приирпенья".

По предварительной информации, в четыре утра 17 июля в Коцюбинском мертвого ребенка на площадке для сбора мусора нашел мужчина, который собирал там пустые бутылки.

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Отметим, что вблизи площадки для сбора мусора есть камеры видеонаблюдения, установленные коммунальным предприятием УЖКХ "Беличи". Вероятно, они помогут следствию выяснить все обстоятельства этого ужасного события и найти мать мертвого малыша.

Возле мусорки есть камеры kotsubynske.com.ua

На месте инцидента работают полицейские. Пока они не готовы комментировать произошедшее.

Напомним, на Закарпатье родители дали сыну имя Зеленский. Фамилия действующего президента стала именем для одного из новорожденных граждан Украины.