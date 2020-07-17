Минобороны не видит признаков подготовки РФ к вторжению на Херсонщину

На данный момент Россия не готовит ударные группировки в Крыму, способные вторгнуться на материковую часть Украины.

На данный момент в Минобороны не видят признаков непосредственной подготовки России к активным боевым действиям против Украины в районе административной границы Херсонской области и Крыма. Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран, выступая с парламентской трибуны во время часа вопросов к правительству.

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“В настоящее время признаков непосредственной подготовки к активным боевым действиям российских оккупационных войск вблизи административной границы Херсонской области с временно оккупированной территории АР Крым, не выявлено. На полуострове не фиксируются действия по созданию ударных группировок“, - сказал глава оборонного ведомства.

Однако Таран подчеркнул, что памятуя о непредсказуемости решений в первую очередь политического руководства РФ и военно-политического руководства ВС РФ, ВСУ осуществляют определенные мероприятия для предотвращения и предоставления соответствующего отпора возможным действиям со стороны ВС РФ.

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Также министр перечислил мероприятия, которые осуществляются ВСУ, направленные на предупреждение обострения обстановки. Он отметил тесное взаимодействие ВСУ со структурами МВД и СБУ в этом районе.

Учитывая упомянутое, военные части и подразделения Вооруженных сил Украины, которые выполняют задания в составе операции Объединенных сил и вдоль административной границы Автономной республики Крым, готовы к адекватному реагированию на существующие вызовы и угрозы вдоль государственной границы Украины, - рассказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что войска РФ внезапно активизировались на границе с Украиной. РФ начала проверку войск на границе с Украиной.