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Минобороны не видит признаков подготовки РФ к вторжению на Херсонщину

Комментариев: 8
На данный момент Россия не готовит ударные группировки в Крыму, способные вторгнуться на материковую часть Украины.
Андрей Таран
Андрей Таран
mil.gov.ua

На данный момент в Минобороны не видят признаков непосредственной подготовки России к активным боевым действиям против Украины в районе административной границы Херсонской области и Крыма. Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран, выступая с парламентской трибуны во время часа вопросов к правительству.

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“В настоящее время признаков непосредственной подготовки к активным боевым действиям российских оккупационных войск вблизи административной границы Херсонской области с временно оккупированной территории АР Крым, не выявлено. На полуострове не фиксируются действия по созданию ударных группировок“, - сказал глава оборонного ведомства.

Однако Таран подчеркнул, что памятуя о непредсказуемости решений в первую очередь политического руководства РФ и военно-политического руководства ВС РФ, ВСУ осуществляют определенные мероприятия для предотвращения и предоставления соответствующего отпора возможным действиям со стороны ВС РФ.

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Также министр перечислил мероприятия, которые осуществляются ВСУ, направленные на предупреждение обострения обстановки. Он отметил тесное взаимодействие ВСУ со структурами МВД и СБУ в этом районе.

Учитывая упомянутое, военные части и подразделения Вооруженных сил Украины, которые выполняют задания в составе операции Объединенных сил и вдоль административной границы Автономной республики Крым, готовы к адекватному реагированию на существующие вызовы и угрозы вдоль государственной границы Украины, - рассказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что войска РФ внезапно активизировались на границе с Украиной. РФ начала проверку войск на границе с Украиной.

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Теги: Крым, Херсонская область, Таран, Минобороны, Россия
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Комментариев (8)
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Максим    17.07.2020, 13:43
Оценка:  0
Максим
ЗЕ команде не выгодно о войне говорить - они просто не знают что делать. Только с КОВИДушкой "Бороться" и могут. КЛОУНЫ квартальные.
Олежка!!    17.07.2020, 13:41
Оценка:  +3
Олежка!!
Убрать страрово маразматика!!! купили его и перекупили!!!
Олежка!!    17.07.2020, 13:40
Оценка:  +2
Олежка!!
Министр обороны Украины Андрей Таран - ты наверное БАРАН? Не читает, что концентрация войс происходит + учения раша проводит!!!Ё
MNI1957    17.07.2020, 13:39
Оценка:  0
MNI1957
во времена гитлера.тоже так же дурачка включали.пришёл путлер,а дурачок остался?
hcr    17.07.2020, 13:13
Оценка:  -6
hcr
Херсонщина готова, а РФ не готова к вторжению.
WTF2wtf    17.07.2020, 13:27
Оценка:  +3
WTF2wtf
Крым и Донбасс остаются в российской оккупации ... причем Донбасс типа третий сорт и только выгребает по решению презика россии за захваченный им Крым, типа миллионы местных там просто жертва для отвлечения от Крыма.
Но путинскому быдлу насрать на все это говно и кровь по хотелке их фюррерка ...
hcr    17.07.2020, 13:32
Оценка:  +1
hcr
путинское быдло порошенко подарил Крым России что б остаться у власти.
Максим    17.07.2020, 13:45
Оценка:  +1
Максим
"hcr"
чувак, когда Рашка в марте вторглась Пороха еще не было - очнись.....меньше Медвечука и Коломойша ТВ по телику смотри.
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