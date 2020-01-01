Киев и шесть областей не готовы к ослаблению карантин - МОЗ

Минздрав рассказал о ситуации в регионах.

По состоянию на утро 17 июля в Украине к ослаблению карантинных мер в связи с распространением коронавируса не готовы Киев и еще 6 областей.

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Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Отмечается, что из обновленного списка были исключены Черновицкая и Черниговская области, однако включена Львовская область.

Таким образом к ослаблению карантина не готовы:

Киев; Винницкая область; Волынская область; Донецкая область; Закарпатская область; Львовская; Харьковская область.

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К слову, для ослабления карантина области должны отвечать нескольким критериям:

загруженность мест в больницах должна быть меньше чем 50%;

процент выявления коронавируса должен составлять не менее 11%;

динамика заболеваемости должна быть менее 10%.

Напомним, по состоянию на 9:00 17 июля в Украине 57 264 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 1456 летальных, 29 769 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 809 новых случаев. Всего проведено 854 064 тестирование методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 838 пациентов.