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Киев и шесть областей не готовы к ослаблению карантин - МОЗ

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Минздрав рассказал о ситуации в регионах.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
EPA/UPG

По состоянию на утро 17 июля в Украине к ослаблению карантинных мер в связи с распространением коронавируса не готовы Киев и еще 6 областей. 

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Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Отмечается, что из обновленного списка были исключены Черновицкая и Черниговская области, однако включена Львовская область.

Таким образом к ослаблению карантина не готовы:

  1. Киев;
  2. Винницкая область;
  3. Волынская область;
  4. Донецкая область;
  5. Закарпатская область;
  6. Львовская;
  7. Харьковская область.

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К слову, для ослабления карантина области должны отвечать нескольким критериям:

  • загруженность мест в больницах должна быть меньше чем 50%;
  • процент выявления коронавируса должен составлять не менее 11%; 
  • динамика заболеваемости должна быть менее 10%.

Напомним, по состоянию на 9:00 17 июля в Украине 57 264 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 1456 летальных, 29 769 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 809 новых случаев. Всего проведено 854 064 тестирование методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 838 пациентов.

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Теги: Минздрав, карантин, коронавирус
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