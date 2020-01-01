Киев и шесть областей не готовы к ослаблению карантин - МОЗ
По состоянию на утро 17 июля в Украине к ослаблению карантинных мер в связи с распространением коронавируса не готовы Киев и еще 6 областей.
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Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
Отмечается, что из обновленного списка были исключены Черновицкая и Черниговская области, однако включена Львовская область.
Таким образом к ослаблению карантина не готовы:
- Киев;
- Винницкая область;
- Волынская область;
- Донецкая область;
- Закарпатская область;
- Львовская;
- Харьковская область.
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К слову, для ослабления карантина области должны отвечать нескольким критериям:
- загруженность мест в больницах должна быть меньше чем 50%;
- процент выявления коронавируса должен составлять не менее 11%;
- динамика заболеваемости должна быть менее 10%.
Напомним, по состоянию на 9:00 17 июля в Украине 57 264 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 1456 летальных, 29 769 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 809 новых случаев. Всего проведено 854 064 тестирование методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 838 пациентов.