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В Западной Украине поймали наглых закупщиков янтаря

Комментариев: 2
Скупщикам грозит штраф или до трех лет ограничения свободы.
Было изъято 6,6 кг камня
Было изъято 6,6 кг камня
pro.gov.ua

Факт незаконной закупки янтаря-сырца выявили в Заречненском районе на Ровенщине. Там,  в селе Кухотская Воля двое жителей областного центра приобрели почти 7 кило необработанного полудрагоценного камня.

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Об этом сообщается на сайте прокуратуры в Ровенской области.

Отмечается, что нарушители даже не пытались скрывать свои действия. Они скупали товар в людном месте на улице. Там их и заметила полиция.

Правоохранители осмотрели авто, а также обустроенное место для взвешивания. Нашли электронные весы и 6,6 кг янтаря. Все это, включая машину, изъяли и наложили арест.

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Как известно, добыча, покупка и транспортировка янтаря в Украине строго регулируется  на уровне государства. Из-за попытки обойти закон по данному факту открыли уголовное дело. Мужчинам грозит от 51 до 170 тыс. грн штрафа или до трех лет ограничения свободы.

Есть информация, что это уже второй за неделю подобный случай в одном и том же селе. Не так давно, 13 июля в Кухотской Воле у нарушителей под сиденьем авто нашли около 12 кг янтаря.

Закупка происходила в людном месте
Закупка происходила в людном месте
pro.gov.ua

Нарушителям грозит штраф или 3 года ограничения свободы
Нарушителям грозит штраф или 3 года ограничения свободы
pro.gov.ua

Напомним, ранее мы писали, что показаны фото, как под Киевом летом цветут редкие весенние цветы.

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Комментариев (2)
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MNI1957    17.07.2020, 13:31
Оценка:  +1
MNI1957
они поймали наглых,читай. остальные,свои
hcr    17.07.2020, 13:27
Оценка:  +1
hcr
А наглых копателей янтаря ловить собираются?
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