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В Ужгороде разбилась скорая, много пострадавших

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По данным СМИ, вторым автомобилем управлял местный чиновник со связями.
В Ужгороде разбилась скорая, много пострадавших
© zk.npu.gov.ua
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В Ужгороде разбилась скорая, много пострадавших
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Полицейские Ужгорода расследуют ДТП с участием “скорой“. Как рассказали в пресс-службе областного управления полиции, из-за нарушения правил безопасности дорожного движения столкнулись “BMW“» и автомобиль экстренной медицинской помощи, в результате чего три человека были госпитализированы.

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“Сегодня, 17 июля, около полуночи, на улице Собранецкой в ​​Ужгороде произошло дорожно-транспортное происшествие. Обстоятельства и причины автомобильной аварии сейчас выясняют следователи Ужгородского отдела полиции. Установлено, что водитель “BMW“ - 35-летний житель Ужгорода, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем экстренной медицинской помощи “FORD Transit“, который выезжал со второстепенной дороги на главную“, - говорится в сообщении.

За рулем медицинской машины находился 40-летний житель Ужгорода. В салоне авто также находились трое пассажиров: двое мужчин в возрасте 53 лет и 58-летняя женщина. Двое пассажиров “скорой“, а также водитель автомобиля “BMW“ госпитализированы. По предварительным данным, угрозы их жизни нет.

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По факту дорожно-транспортного происшествия открыто уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения). По делу ведется следствие.

Местный журналист Виталий Глагола в своем Телеграм-канале пишет, что госпитализирован также и водитель “скорой“. По его данным, за рулем BMW находился бывший работник внутренней безопасности Государственной фискальной службы Сергей Бенца. С марта 2020 года он работает в Ужгородской РГА. Он также является зятем экс-заместителя начальника УГАИ УМВД Украины в Закарпатской области Василия Бокоча.

Напомним, в Житомире грузовик задавил 5-летнего мальчика. Мальчик внезапно выбежал на дорогу во время игры со сверстником.

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Теги: ДТП, скорая помощь, Ужгород, чиновники
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