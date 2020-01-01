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В Херсонской области сняли на видео, как в море резвился дельфин

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Животное выпрыгивало из воды и близко подплывало к туристам.
Туристы были в восторге от шоу
Туристы были в восторге от шоу
Скриншот видео

В сети показали трогательные кадры с отдыха в Железном Порту, что в Херсонской области. Там дельфин устроил представление для курортников.

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Об этом стало известно из видео, опубликованного в интернете.

Так, на ролике видно, как дельфин резво выныривает, выделывая в воздухе пируэты, а после плюхается в воду. А заметив лодку с отдыхающими, животное решило поплавать с ней наперегонки.

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При этом заметно, как герой видео близко подплывает к людям, ничуть не боясь. А те, в свою очередь, с восторгом снимают веселое шоу на гаджеты.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Минздраве назвали пляжи Украины, где нельзя купаться.

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Теги: дельфин, море, железный порт, туристы, лодка, шоу, Херсонская область
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