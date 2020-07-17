Депутаты почти в четыре раза сократили количество районов в Украине
Появилось свежее решение Рады.
Парламентарии во время очередного заседания Верховной Рады Украины в пятницу, 17 июля, приняли за основу и в целом проект постановления про сокращение количества районов в Украине.
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Трансляцию заседания парламента вел телеканал Рада.
Отмечается, что за соответствующее решение проголосовали 238 народных депутатов.
Голоса по фракциям распределились следующим образом:
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- "Слуги народа" - 213;
- "За будущее" - 8;
- "Доверие" - 11;
- внефракционные - 6.
Напомним, ранее сообщалось, что Рада рассмотрит вопрос создания новых районов до конца сессии. Перед летними каникулами парламентарии планируют успеть рассмотреть "ряд немаловажных законопроектов", сообщил Разумков.
Иди лучше в лес, лаптой запасайся.