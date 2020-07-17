Депутаты почти в четыре раза сократили количество районов в Украине

Появилось свежее решение Рады.

Парламентарии во время очередного заседания Верховной Рады Украины в пятницу, 17 июля, приняли за основу и в целом проект постановления про сокращение количества районов в Украине.

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Трансляцию заседания парламента вел телеканал Рада.

Отмечается, что за соответствующее решение проголосовали 238 народных депутатов.

Голоса по фракциям распределились следующим образом:

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"Слуги народа" - 213;

"За будущее" - 8;

"Доверие" - 11;

внефракционные - 6.

Напомним, ранее сообщалось, что Рада рассмотрит вопрос создания новых районов до конца сессии. Перед летними каникулами парламентарии планируют успеть рассмотреть "ряд немаловажных законопроектов", сообщил Разумков.