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Депутаты почти в четыре раза сократили количество районов в Украине

Комментариев: 2
Появилось свежее решение Рады.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
пресс-служба ВР

Парламентарии во время очередного заседания Верховной Рады Украины в пятницу, 17 июля, приняли за основу и в целом проект постановления про сокращение количества районов в Украине.

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Трансляцию заседания парламента вел телеканал Рада.

Отмечается, что за соответствующее решение проголосовали 238 народных депутатов.

Голоса по фракциям распределились следующим образом:

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  • "Слуги народа" - 213;
  • "За будущее" - 8;
  • "Доверие" - 11;
  • внефракционные - 6.

Напомним, ранее сообщалось, что Рада рассмотрит вопрос создания новых районов до конца сессии. Перед летними каникулами парламентарии планируют успеть рассмотреть "ряд немаловажных законопроектов", сообщил Разумков.

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Теги: Рада, районы, решение
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Комментариев (3)
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hcr    17.07.2020, 14:17
Оценка:  -5
hcr
Скоро жители подконтрольной позавидуют жителям не подконтрольных.
Lyonya-Space    17.07.2020, 15:19
Оценка:  0
Lyonya-Space
Завязывай с боярой!
Иди лучше в лес, лаптой запасайся.
Бокер    17.07.2020, 14:07
Оценка:  +4
Бокер
Чем хуже для людей,тем этим жабам лучше.
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