Боевики не дают забрать с передовой бойца, раненного 13 июля – Штаб ООС

Боевики отказываются соблюдать режим тишины и обеспечить эвакуацию раненного, если он еще жив.

Пророссийские боевики на Донбассе уже третий день не дают украинской стороне возможности начать поиски украинского военнослужащего, который был ранен вечером в понедельник в “серой зоне“ в районе поселка Зайцево. Об этом сообщает пресс-служба Штаба ООС.

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Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) сообщает, что сегодня во время очередных переговоров при посредничестве ОБСЕ так и не удалось достигнуть договоренности с боевиками о начале поиска и эвакуации раненого солдата.

Враг постоянно безосновательно не дает проводить поисковые мероприятия, - подчеркнули в Штабе.

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Отмечается, что в состав украинской поисковой группы войдут восемь человек, совместно с саперами и медиком. Они будут находиться без оружия и будут одеты в белые костюмы и светоотражающие жилеты.

УС СЦКК призывает представителей СММ ОБСЕ и мировое сообщество срочно повлиять на решение вышеуказанного вопроса и подчеркивает, что данные факты тяжкого безответственного преступления российско-оккупационной власти есть не что иное, как нежелание признавать международно принятые правовые нормы и принципы в соответствии с международным гуманитарным правом, - заявили в Штабе ООС.

Напомним, 13 июля возле Зайцево Донецкой области на мине подорвался украинский военнослужащий. Вечером того же дня прибывшую на место эвакуационную группу боевики обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия. В результате погиб военный медик, еще один солдат получил ранение. С того момента тело медика и раненный солдат находятся там же на месте засады.