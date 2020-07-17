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Боевики не дают забрать с передовой бойца, раненного 13 июля – Штаб ООС

Комментариев: 9
Боевики отказываются соблюдать режим тишины и обеспечить эвакуацию раненного, если он еще жив.
Боевики отказываются гарантировать безопасную эвакуацию раненного
Боевики отказываются гарантировать безопасную эвакуацию раненного
facebook.com/pressjfo.news

Пророссийские боевики на Донбассе уже третий день не дают украинской стороне возможности начать поиски украинского военнослужащего, который был ранен вечером в понедельник в “серой зоне“ в районе поселка Зайцево. Об этом сообщает пресс-служба Штаба ООС.

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Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) сообщает, что сегодня во время очередных переговоров при посредничестве ОБСЕ так и не удалось достигнуть договоренности с боевиками о начале поиска и эвакуации раненого солдата.

Враг постоянно безосновательно не дает проводить поисковые мероприятия, - подчеркнули в Штабе.

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Отмечается, что в состав украинской поисковой группы войдут восемь человек, совместно с саперами и медиком. Они будут находиться без оружия и будут одеты в белые костюмы и светоотражающие жилеты.

УС СЦКК призывает представителей СММ ОБСЕ и мировое сообщество срочно повлиять на решение вышеуказанного вопроса и подчеркивает, что данные факты тяжкого безответственного преступления российско-оккупационной власти есть не что иное, как нежелание признавать международно принятые правовые нормы и принципы в соответствии с международным гуманитарным правом, - заявили в Штабе ООС.

Напомним, 13 июля возле Зайцево Донецкой области на мине подорвался украинский военнослужащий. Вечером того же дня прибывшую на место эвакуационную группу боевики обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия. В результате погиб военный медик, еще один солдат получил ранение. С того момента тело медика и раненный солдат находятся там же на месте засады.

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Теги: Донбасс, боевики, ОБСЕ, СЦКК, Штаб ООС
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Комментариев (9)
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WTF2wtf    17.07.2020, 14:42
Оценка:  +6
WTF2wtf
Если он еще жив ... ((((
Путинские фашисты ублюдочные ...
ВасяизИваново    17.07.2020, 14:15
Оценка:  -30
ВасяизИваново
Укроп должен быть утилизирован, ну что тут непонятного?
Брюква_и_Клюква    17.07.2020, 14:25
Оценка:  +7
Брюква_и_Клюква
Так вставай с печи и иди утилизировать. Только боюсь, по дороге рухнешь в выгребную яму.
WTF2wtf    17.07.2020, 14:45
Оценка:  +6
WTF2wtf
Конченый фашист из раши перестал шифроваться и тупо прет упоротый нацистский срач ... на раше за нацистский срач бюджет платит, прикрываясь тупыми лицемерными лозунгами для дебилов.
Оккупанты конченые ...
МаксимУм    17.07.2020, 14:10
Оценка:  +6
МаксимУм
Всё не правильно с первого дня! После нарушения перемирия надо было всеми имеющимися средствами перепахать первую линию, уничтожить все огневые точки противника и провести эвакуацию! Ждать 3 дня...
МаксимУм    17.07.2020, 14:13
Оценка:  +7
МаксимУм
Кто ответит перед родными и близкими бойца? А если он был ранен и умер от потери крови? Армия США никогда своих не бросает, потому солдат всегда уверен в том что за его спасение будут бороться до конца...
То что происходит сей час это предательство!
hcr    17.07.2020, 14:24
Оценка:  -11
hcr
Армия США не воюет с собственным народом.
WTF2wtf    17.07.2020, 14:46
Оценка:  +7
WTF2wtf
Танки не из шахт, лицемерное быдло путинское ... Крым с Донбассом оккупированы россией, вся война силами россии, полностью за счет россии и под управлением только российких вояк
andy55524    17.07.2020, 14:47
Оценка:  +6
andy55524
народ США не являются коллаборантами, которые запускают на свою территорию для войны армию чужого государства.
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