В Минздраве рассказали, за чей счет будут выживать проблемные больницы

Нехватку финансирования предлагают компенсировать с помощью местного бюджета.

Ирина Микичак считает, что у больниц Украины есть проблемы с менеджментом facebook.com/moz.ukr

Медучреждениям, у которых есть проблемы с поступлениями, советуют подключить другие источники. Ими, к примеру, могут стать местные бюджеты.

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Об этом заявила на брифинге в пятницу, 17 июля, заместитель главы МОЗ Ирина Микичак.

По ее словам, к финансированию планируется подключать разнообразные легальные источники. Так, средства будут привлекать за счет фондов, грантов и программ. Кроме того, могут внедрить платные услуги и добровольное медстрахование.

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Речь идет о больницах, поликлиниках и амбулаториях, где, по мнению Ирины Микичак, существуют “сложности с менеджментом”. При этом возможностей, на ее взгляд, там предостаточно и без финансов медреформы. Все их планируется активно использовать для успешной деятельности медучреждений в контексте реформ и гарантий.

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