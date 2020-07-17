В Минздраве рассказали, за чей счет будут выживать проблемные больницы
Медучреждениям, у которых есть проблемы с поступлениями, советуют подключить другие источники. Ими, к примеру, могут стать местные бюджеты.
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Об этом заявила на брифинге в пятницу, 17 июля, заместитель главы МОЗ Ирина Микичак.
По ее словам, к финансированию планируется подключать разнообразные легальные источники. Так, средства будут привлекать за счет фондов, грантов и программ. Кроме того, могут внедрить платные услуги и добровольное медстрахование.
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Речь идет о больницах, поликлиниках и амбулаториях, где, по мнению Ирины Микичак, существуют “сложности с менеджментом”. При этом возможностей, на ее взгляд, там предостаточно и без финансов медреформы. Все их планируется активно использовать для успешной деятельности медучреждений в контексте реформ и гарантий.
Напомним, ранее мы писали, что в Запорожье женщину довезли в роддом с полицией и мигалками.
Николая Александровича Семашко и есть здравоохранение,
а нынешняя "реформа" есть здравозахоронение.
Это туберкулёз, психиатрия, онкология и ещё с десяток. Все они в соответствии с реформой
Порошенко-Супрун "имеют проблемный менеджмент". А по Конституции Украина есть
социальное государство,