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В Минздраве рассказали, за чей счет будут выживать проблемные больницы

Комментариев: 3
Нехватку финансирования предлагают компенсировать с помощью местного бюджета.
Ирина Микичак считает, что у больниц Украины есть проблемы с менеджментом
Ирина Микичак считает, что у больниц Украины есть проблемы с менеджментом
facebook.com/moz.ukr

Медучреждениям, у которых есть проблемы с поступлениями, советуют подключить другие источники. Ими, к примеру, могут стать местные бюджеты.

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Об этом заявила на брифинге в пятницу, 17 июля, заместитель главы МОЗ Ирина Микичак.

По ее словам, к финансированию планируется подключать разнообразные легальные источники. Так, средства будут привлекать за счет фондов, грантов и программ. Кроме того, могут внедрить платные услуги и добровольное медстрахование.

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Речь идет о больницах, поликлиниках и амбулаториях, где, по мнению Ирины Микичак, существуют “сложности с менеджментом”. При этом возможностей, на ее взгляд, там предостаточно и без финансов медреформы. Все их планируется активно использовать для успешной деятельности медучреждений в контексте реформ и гарантий.

Напомним, ранее мы писали, что в Запорожье женщину довезли в роддом с полицией и мигалками.

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Теги: МОЗ, Минздрав, медики, больницы, финансирование, медреформа, деньги, бюджет
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Комментариев (3)
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vlabzh    17.07.2020, 14:59
Оценка:  +1
vlabzh
которое заботится о своих гражданах и понимает, что система
Николая Александровича Семашко и есть здравоохранение,
а нынешняя "реформа" есть здравозахоронение.
vlabzh    17.07.2020, 14:54
Оценка:  +1
vlabzh
Все специализированные медучреждения предназначены для хронических больных.
Это туберкулёз, психиатрия, онкология и ещё с десяток. Все они в соответствии с реформой
Порошенко-Супрун "имеют проблемный менеджмент". А по Конституции Украина есть
социальное государство,
hcr    17.07.2020, 14:22
Оценка:  -1
hcr
Ну ясен пень что за счёт местного бюджета. Только тогда и налоги нужно платить в местный бюджет а не Куеву.
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