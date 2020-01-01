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Кабмин ещё не определился с приездом паломников в Умань

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У правительства Украины есть время, чтобы принять окончательное решение по этому вопросу.
Паломничество хасидов в Умань может не состояться
Паломничество хасидов в Умань может не состояться
EPA/UPG

Правительство Украины еще не приняло окончательное решение о том, смогут или нет в нынешнем году хасиды-паломники приехать в Умань. Такое заявление сделал премьер-министр Денис Шмыгаль, передает РБК-Украина.

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По словам Шмыгаля, у Кабмина еще есть время, чтобы принять окончательное решение по этому вопросу.

Украинский премьер-министр предложил создать государственную комиссию, которая поможет правительству принять “абсолютно взвешенное решение“. Он не исключил, что комиссий может быть несколько, чтобы изучить вопрос всесторонне.

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В нынешнем году из-за карантина и коронавируса сложилась неопределенная ситуация с паломниками-хасидами, которые должны приехать осенью в Умань, чтобы отметить праздник Рош ха-Шана. Мэр Умани Александр Цебрей считает, что в связи с пандемией коронавируса хасидам следует воздержаться от паломничества.

Ранее в МИД Украины пришли к выводу, что в 2020 году невозможно в традиционном формате провести в нашей стране праздник Рош ха-Шана, так как мешает COVID-19.

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Теги: Умань, паломники, хасиды
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