В Черкассах депутат "заказал" заммэра: все детали громкого дела

Полицейские провели операцию по задержанию преступника.

Вчера, 17 июля, мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил об исчезновении своего заместителя Юрия Ботнара, который курировал направление образования и науки.

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Уже вечером пресс-служба Офиса генпрокурора сообщила, что СБУ и ГБР провели спецоперацию по задержанию заказчика убийства Ботнара.

По данным следствия, расквитаться с Ботнаром черкасский депутат. Мужчина решил из-за личного конфликта и корыстных побуждений заказать убийство заммэра. Для этого нашел посредника, которому поручил подобрать исполнителя убийства и заплатил задаток.

Инсценировка убийства ГБР

В ходе спецоперации провели имитацию убийства Ботнара, а после передачи денег задержали его организатора. Имя депутата правоохранители не назвали.

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В комментарии Стране мэр Черкасс Анатолий Бондаренко рассказал, что речь идет о черкасском депутате Максиме Шадловском.

Максим Шадловский скрин

Мотивов я не знаю. Но этот депутат был подчиненным моего зама Юрия Ботнара, который курировал направление образования и науки, а потом этого депутата сократили и он стал простым специалистом. Возможно, с этого и началась история, - сказал Бондаренко.

Также Бондаренко рассказал, что Шадловский находится в оппозиции к мэру.

Вчера я участвовал в следственных действиях, были обыски, в записях фигурировала какая-то кислота, - добавил мэр.

Бондаренко отметил, что когда он заявлял о пропаже своего зама, он не знал о том, что в этот момент правоохранители инсценируют его убийство, чтобы поймать заказчика.

Я не знал. Все выглядело так, будто он правда пропал. Мне в 07:00 позвонила жена Юрия в слезах и сказала, что он пропал. Я сразу поднял начальника управления Нацполиции, начались поиски. И мы уже через час-два по камерам нашли автомобиль, в котором Юрий двигался, ну а потом уже ситуация прояснилась. Думаю, что изначально и его жена была не в курсе, - сказал он.

Напомним, в Черкассах без вести пропал заместитель мэра. Со вчерашнего дня чиновник не выходит на связь. Городской голова уже обратился в полицию с просьбой найти его зама.