Медведчук – Зеленскому: Пора определиться, на чьей вы стороне

Для Президента Украины настало время принять решение, с кем он и чьи интересы защищает ‒ страны и своего народа или заокеанских хозяев и международных спекулянтов. Глава государства должен сделать свой выбор. Об этом в открытом письме Президенту Украины Владимиру Зеленскому заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук.

Политик напомнил главе государства, что должность Президента – это должность Гаранта соблюдения Конституции, при этом Конституция – инструмент защиты народа, а Президент – защитник народа.

«Украинский народ сегодня, как никогда ранее, нуждается в Вашей защите. Украинцы стали заложниками многочисленных социальных, экономических, политических и криминальных преступных посягательств. Их жизнь напоминает бег по кругу, причем на каждом витке они опускаются все ниже и ниже. На самом нижнем, бытовом, уровне совершается масса преступных посягательств на права граждан из-за сложившейся тенденции, когда преступные элементы прикрываются национал-патриотическими лозунгами. И украинцы страдают от таких преступных группировок. Ни правоохранительные органы, ни судебная система не способны положить конец этому беспределу», – отметил Виктор Медведчук.

Нардеп убежден, что монополия на насилие должна принадлежать избранной народом власти, а не национал-радикалам, которых определенные политические силы ставят над законом и используют в своих целях.

Поэтому, обращаясь к Зеленскому, Медведчук подчеркнул, что пришло время определиться, с кем Президент – с жертвой или с палачом, с людьми, поставившими себя над законом, или с гражданами, которых он, как Гарант соблюдения Конституции, должен защитить.

«Либо Вы на стороне Закона, либо Вы становитесь на сторону тех, кто вытирает о него ноги. Сделайте свой выбор», – призвал политик.

Народный депутат уверен, что Зеленскому известно о том, что околовластные спекулянты и жулики, прикрываясь псевдонаучными лозунгами, безнаказанно грабят Украину.

«Они выдают ее обнищание за прогресс, а развал экономики – за успешные реформы. Из Украины выкачивают за границу миллиарды, чтобы потом брать миллионы в виде кредитов из этих денег и, разумеется, возвращать с процентами. Ни для кого не секрет, что от таких реформ страдает народ: пенсионер, всю жизнь работавший на эту страну; простой труженик, который с трудом сводит концы с концами, в том числе из-за непомерных жилищно-коммунальных тарифов; молодые люди, лишенные перспектив и возможности реализовать свое право на трудоустройство, получение жилья и достойный уровень жизни для себя и своих детей», – говорится в открытом письме.

В связи с этим, считает Виктор Медведчук, для Зеленского настало время решить, с кем он – с грабителями или с ограбленными, с людьми, разбогатевшими на обнищании народа, или с гражданами, отброшенными за порог бедности и нуждающимися в его защите.

«Вы должны сделать свой выбор!» – обратился политик к главе государства.

Медведчук акцентировал внимание на том, что последние шесть лет Украина теряет независимость и суверенитет.

«Этот процесс уже возведен в ранг государственной политики. А меморандум с МВФ, утвержденный Вами, стал заключительным аккордом в передаче Западу всей полноты управления Украиной в экономической, социальной и гуманитарной сферах, а также в передаче под доминирующий внешний контроль формирования и функционирования законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти», – отметил парламентарий.

Поэтому, уверен Медведчук, для Владимира Зеленского пришло время определиться, кто он – Президент Украины или просто начальник колониальной администрации. Это чрезвычайно важный выбор, и времени на колебания у Президента нет.

«С кем Вы, Владимир Александрович? С международными кукловодами, использующими нашу страну в своих целях, или с Украиной, независимость и суверенитет которой бессовестно попрали и отдали на заклание горе-реформаторам, продолжающим проводить над страной смертельно опасные эксперименты? Настало время решить, господин Президент, с кем Вы и чьи интересы защищаете – интересы страны и Украинского народа или заокеанских хозяев и международных спекулянтов, которые на Ваших глазах уничтожают нашу страну», – обратился Медведчук Зеленскому.

Парламентарий призвал Гаранта Конституции сделать выбор, которого ждет от него народ.

«Выбор, во имя которого Вы получили высочайший за всю историю Украины мандат народного доверия. Выполните обещания, данные украинцам, обеспечьте защиту их прав и свобод, защитите их от беспредела и грабежа, защитите суверенитет и независимость Украины», – подытожил Виктор Медведчук.