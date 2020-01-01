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В Житомире во дворе экс-нардепа взорвали гранату

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Речь идет о доме Розенблата.
Борислав Розенблат
Борислав Розенблат
facebook.com/boryslav.rozenblat

Ночью на 17 июля во дворе дома Борислава Розенблата (экс-нардепа фракции пятого президента - БПП, - ред.) прогремел мощный взрыв - неизвестные бросили гранату во двор политика.

Об этом сообщил сам Борислав Розенблат на своей странице в Facebook.

К сожалению, это правда, ночью, во двор моего дома, бросили гранату, был взрыв. К счастью никто не пострадал. В этом я вижу очередную попытку запугать мою семью из-за нашей политической деятельности. Однако использовать такие методы борьбы с политическими оппонентами в 21 веке недопустимо! Возможно кому-то не нравятся мои политические взгляды и убеждения, которые я откровенно выражаю в эфирах центральных телеканалов?.. Заявление в полицию написано, ждем установления личностей преступников и привлечения их к ответственности. Прорвемся! - написал Розенблат.

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В отделе коммуникации полиции Житомирской области подтвердили информации о ЧП во дворе дома Розенблата. Полиция сообщает, что утром 17 июля на службу "102" поступило сообщение об обнаружении во дворе дома подозрительных обломков. Сотрудники полиции обнаружили обломки предмета, похожего на гранату.

В результате первоочередных действий установлено, что около 03.00 через забор домовладения неизвестный забросил гранату, которая взорвалась во дворе. Никто из людей не пострадал, - сообщили в полиции.

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На данный момент на месте преступления проводят мероприятия для установления всех обстоятельств ЧП, предварительная квалификация события - ч.4 ст.296 (хулиганство) УК Украины.

Напомним, на западе Украины подорвали башню и сняли на видео, как она падает. Конструкцию демонтировали и запечатлели это на камеру.

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Теги: взрыв, Розенблат, нардеп
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