Боевики передали Украине тело одного из погибших в засаде 13 июля

СМИ пишут, что переданное тело - погибший медик. Но это также может быть солдат, считавшийся раненным.

В пятницу, 17 июля, боевики передали Украине тело военного медика ВСУ Николая Ильина, который был убит во время устроенной оккупантами засады на эвакуационную группу 13 июля вблизи Зайцево. Об этом пишет “Укринформ“ со ссылкой на Украинскую сторону Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения (СЦКК).

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“Сегодня в “серой зоне“ состоялась передача украинской стороне тела погибшего военного медика, коварно убитого российскими вооруженными формированиями 13 июля во время эвакуационной операции у Зайцево“, - сообщил собеседник.

По его словам, автомобиль с телом погибшего воина вернулся на подконтрольную правительству территорию в 13:05 через КПВВ “Марьинка“, тело будет доставлено в Красногоровскую больницу, где будет проведена ДНК-идентификация.

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Пресс-служба Штаба ООС частично подтвердила эту информацию. Однако там уточнили, что пока нет подтверждения, что тело принадлежит именно погибшему медику.

После нелегких переговоров УС СЦКК через СММ ОБСЕ с представителями российско-оккупационных войск, наконец было достигнуто соглашение - на КПВВ “Марьинка“ на подконтрольную Правительству Украины территорию было передано тело человека. Подтверждений того, что это – военный медик, погибший 13 июля возле села Зайцево, нет. Сейчас продолжается транспортировка тела к месту проведения экспертизы ДНК, - заявили в Штабе.

Напомним, 13 июля возле Зайцево Донецкой области на мине подорвался украинский военнослужащий. Вечером того же дня прибывшую на место эвакуационную группу боевики обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия, вопреки договоренностям о режиме тишины. В результате погиб военный медик, еще один солдат получил ранение. С того момента боевики отказывались пропустить новую эвакуационную группу, чтобы забрать погибшего и раненного.