На пляже в Запорожье ребенка травмировал рухнувший солнцезащитный гриб
Инцидент произошел в Вознесеновском районе Запорожья. Там на Центральном ( в прошлом – Ждановском) пляже упал металлический гриб, установленный для защиты от солнца.
Читай также: В Херсонской области сняли на видео, как в море резвился дельфин
Об этом сообщает ГУНП в Запорожской области.
Свалившись, конструкция придавила оказавшегося рядом 6-летнего мальчика. Уточняется, что о ЧП рассказала мама ребенка. По ее словам, один из малышей, играя, влез на гриб, после чего тот накренился и упал на ее сына.
Читай также: В Киеве отрыли зоны отдыха у воды – Кличко
Мальчик получил закрытую травму брюшной полости, царпины, ссадины и ушиб правого предплечья. Его отвезли в травматологию облбольницы.
Установлено, что у гриба сломалась основа крепления. Полиция начала расследование. Открыто уголовное дело. Следователи проверят коммунальщиков на предмет служебной халатности.
Напомним, ранее мы писали, что в Киеве уличная “ворожея” выманила у пенсионерки золотые серьги.