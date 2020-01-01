На пляже в Запорожье ребенка травмировал рухнувший солнцезащитный гриб

Металлическая конструкция упала на 6-летнего мальчика.

Инцидент произошел в Вознесеновском районе Запорожья. Там на Центральном ( в прошлом – Ждановском) пляже упал металлический гриб, установленный для защиты от солнца.

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Об этом сообщает ГУНП в Запорожской области.

Свалившись, конструкция придавила оказавшегося рядом 6-летнего мальчика. Уточняется, что о ЧП рассказала мама ребенка. По ее словам, один из малышей, играя, влез на гриб, после чего тот накренился и упал на ее сына.

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Мальчик получил закрытую травму брюшной полости, царпины, ссадины и ушиб правого предплечья. Его отвезли в травматологию облбольницы.

Установлено, что у гриба сломалась основа крепления. Полиция начала расследование. Открыто уголовное дело. Следователи проверят коммунальщиков на предмет служебной халатности.

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