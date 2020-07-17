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На Донбассе дебошир с топором напугал горожан и повредил машину

Комментариев: 1
Мужчина был пьян и бросался на людей.
Дебошира задержали
Дебошира задержали
facebook.com/MariupolPolice

В Мариуполе Донецкой области был замечен гражданин, который вел себя неадекватно. Он был пьян, разгуливал по улице с топором и кидался на прохожих.

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Об этом сообщает ГУНП в Донецком регионе.

Так, в частности, мужчина напугал людей на ул. Грушевского в Центральном районе города. О пострадавших ничего не сообщается. При этом известно, что хулиган повредил топором припаркованное на улице авто.

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После сообщения от горожан злоумышленника задержали. Выяснилось, что 27-летний дебошир уже успел совершить правонарушение. Его разыскивали за мошенничество.

Мужчину забрали в отделение местного Центрального управления полиции. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, ранее мы писали, что на Киевщине 15-летний серийный угонщик попался на похищении грузовика.

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Теги: Донбасс, Донецкая область, топор, дебошир, хулиган
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Комментариев (1)
Lyonya-Space    17.07.2020, 15:53
Оценка:  +1
Lyonya-Space
Нах писать "мужчина", если по фотке, по наколкам видно что это уголовник-рецидивист.
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