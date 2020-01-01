Под Днепром задержали банду, которая похищала и пытала людей

В ходе обысков было изъято арсенал оружия.

В Никополе Днепропетровской области СБУ задержала вооруженную банду, которая похищала, запугивала и пытала людей.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В ходе обысков по месту жительства главаря и четверых участников преступной группы изъяли серьезный арсенал оружия, который они хранили в гараже.

Во время обысков у фигурантов сотрудники СБУ изъяли 4 автомата АК-74 и 16 магазинов к ним, 3 реактивные противотанковые гранаты РПГ-26, 8 тротиловых шашек, пластид, 11 выстрелов к ручным гранатометам, пулеметы Дегтярева и РПК-74, 2 мины мон 50 и ОЗМ-72, 4 гранатометным выстрелы ВОГ-25, 3 пистолета-пулемета ППШ, артиллерийский выстрел, 20 ружей, 5 пистолетов Макарова, граната РКГ-3 с пылом и почти 4,5 тыс. патронов к автоматическому огнестрельному оружия, - сказано в сообщении.

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Помимо этого копы выявили 38 корпусов к гранатам РГД-5 и Ф-1, 15 запалов УЗРГМ-2, помповое ружье, 7 бронежилетов, 4 дымовые шашки, 9 сигнальных ракет, номерные знаки и документы на различные автомобили. Кроме того, сообщается об изъятии компьютерной техники и черновыми записями с доказательствами противоправной деятельности, а также значительной суммы наличных.

Арсенал оружия СБУ

Арсенал оружия СБУ

Арсенал оружия СБУ

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, - сообщили в СБУ.

На данный момент возбуждено несколько уголовных производств: по ч. 1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 127 (истязание) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Напомним, в Киеве уличная “ворожея” выманила у пенсионерки золотые серьги. Жертвой “гадалки” стала 78-летняя женщина.