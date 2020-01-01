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“Угроза силой”: МИД отреагировал на проверку войск РФ у границы с Украиной

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Представитель ведомства отреагировал на действия РФ.
Василий Боднар
Василий Боднар
УНИАН

В Министерстве иностранных дел Украины расценивают внезапную проверку боеготовности войск Российской Федерации вблизи границы с Украиной как демонстрацию агрессивных планов. 

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Об этом в Twitter написал заместитель министра иностранных дел Василий Боднар.

По словам Боднара, такие действия РФ в Украине трактуются как "угроза силой".

Такие внезапные проверки боеготовности войск РФ, особенно на нашей границе, нельзя трактовать иначе, как "угроза силой". Пусть меня юристы исправляют, если я ошибаюсь. А вчера кто-то говорил, что агрессивных планов нет, - написал Боднар.

Напомним, Российская Федерация начала внезапную проверку войск Южного и Западного военных округов, ВДВ и морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов. К слову, Западный округ охватывает северо-восточную границу Украины, Южный - аннексированный Крым.

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Теги: Боднар, МИД, РФ, войска
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