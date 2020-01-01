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“Алло, да”: “Слуга народа” в Раде забыл, что говорит в микрофон

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Конфуз произошел с нардепом Александром Корниенко.
Нардеп пояснил инцидент тем, что заработался
Нардеп пояснил инцидент тем, что заработался
facebook.com/sashkokorniyenko

Депутат от партии “Слуга народа”, выступая в Раде, подумал, что говорит по телефону. Речь идет о народном избраннике Александре Корниенко.

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Об этом стало известно из видео, которое молниеносно после заседания разошлось в сети.

На ролике слышно, как спикер Дмитрий Разумков пригласил к докладу Корниенко. Когда тому включили микрофон, вместо того, чтобы начать выступление, он выдал: “Алло, да. Добрый день”.

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После этого весь зал заседаний покатился со смеху. Нардеп пояснил, что перепутал микрофон с мобильным телефоном. Не сразу сориентировался, что происходит и куда он говорит. А все, мол, из-за того, что трудится, не покладая рук.

Вот видите – уже заработался, - сказал Корниенко.

В сети ролик с конфузом быстро обрел популярность у пользователей и уже стал мемом.

Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленский поручил Юзику заняться возрождением ФК Кривбасс.

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Теги: Верховная Рада, Слуга народа, Корниенко, нардеп, конфуз, видео
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