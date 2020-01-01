Грозы и обильные осадки: какой будет погода 18 июля

Синоптики рассказали, какую погоду ждать в субботу.

В субботу, 18 июля, в Украине ожидается довольно жаркая погода. Между тем, некоторые области ожидают грозы и шквалы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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На западе страны 18 июля ожидаются дожди и грозы. Воздух прогреется до +25 градусов. Ночью будет тепло - до +15 градусов.

Восточной Украине сегодня обещают довольно жаркий день без осадков. На улице +24…+28, а ночью - до +16.

Южным регионам будет жарко. Температура воздуха от +27…+31 градус. Ночью на улице будет до +19.

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В северной части страны сегодня будет местами сухо и облачно. По данным синоптиков, на протяжении дня температура будет держаться на уровне +25…+28 градусов, а ночью - до +16 градусов.

В Центральной Украине также ожидается переменчивая облачность. Между тем, воздух прогреется от +26…+28 градусов по Цельсию. В ночное время на улице будет +16 градусов.

В Киеве 18 июля воздух прогреется до +28 градусов по Цельсию. Ночью столбик термометра опустится до +17 градусов. Осадков не обещают.

Напомним, жителей Западной Украины предупредили о надвигающейся стихии. Спасатели прогнозируют желтый уровень опасности.