Верховная Рада ушла на каникулы до сентября

Спикер закрыл очередную третью сессию, четвертая начнется 1 сентября. Но ожидаются еще внеочередные заседания.

В пятницу, 17 июля 2019 года, состоялось последнее пленарное заседание третьей сессии Верховной рады Украины девятого созыва. О закрытии сессии объявил спикер Дмитрий Разумков.

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“Очередная четвертая сессия начнет свою работу во вторник, 1 сентября, в 10:00 утра. Третью сессию Верховной Рады 9 созыва объявляю закрытой“, - сказал глава парламента.

Перед закрытием сессии Разумков также пошутил, что не для всех нардепов закрытие сессии является праздником, потому что не все вернулись в зал на церемонию. Некоторые нардепы крикнули, что закрытие сессии – “это горе“ и что “хотят продолжать“.

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После этого спикер парламента с улыбкой сказал, что “желание выполнено“ и он ждет всех в зале 21 июля в 12:00. На эту дату фракция “Слуга народа“ планирует созвать внеочередную сессию.

Следует отметить, что в повестке дня заседания 17 июля был скандальный проект закона “Слуги народа“ Максима Бужанского №2362 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обучения на государственном языке в учебных заведениях“, отменяющий закон о языке, однако депутаты не успели дойти до рассмотрения этого вопроса.

Напомним, перед закрытием третьей сессии парламентарии успели рассмотреть правительственный законопроект о реорганизации системы районов в областях. Ключевым положением документа является укрупнение районов и сокращение тем самым их численности почти в четыре раза.