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Бросивший в Януковича яйцо стал топ-менеджером Укрзализныци

Комментариев: 7
Чиновник возглавил вертикаль управления взаимоотношениями с органами государственной власти компании.
Дмитрий Романюк
Дмитрий Романюк
facebook.com/rom.dmytro

Дмитрий Романюк, который в 2004 году, будучи студентом, бросил яйцо в тогда еще премьера Виктора Януковича, возглавил одно из управлений Укрзализныци. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщает НВ.

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Управление Романюка занимается отношениями компании с органами государственной власти.

У мужчины – два высших образования, он также является кандидатом экономических наук.

В ноябре 2019 года министр инфраструктуры Владислав Криклий выложил совместное фото с Дмитрием Романюком и рассказал, что тот стал заместителем председателя Ивано-Франковской ОГА.

Очень светлый, умный и принципиальный. Уверен, что будем еще слышать, как об эффективном менеджере, значительно больше, – писал тогда министр.

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Перед этим, в 2014 году Романюк намеревался баллотироваться в Верховную Раду.

В 2004 году против Дмитрия Романюка было открыто уголовное дело и ему грозило четыре года лишения свободы за брошенное в Януковчиа яйцо.

Напомним, в конце июня прокуратура обвинила Януковича в государственной измене. Следствие признало реформы бывшего президента подрывом боеспособности Вооруженных сил Украины.

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Теги: Янукович, карьера, яйцо, Укрзализныця
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
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Uldrih    17.07.2020, 20:50
Оценка:  -3
Uldrih
смертник
mtervvvga    17.07.2020, 20:10
Оценка:  -22
mtervvvga
Этот яйцемётчик-бандерлог наверняка является пидopком.Это видно даже по его"рабочей"харе.Но других бандерлогов не бывает.)))))
Брюква_и_Клюква    17.07.2020, 20:13
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Я же говорил, что гнилой тамбовский педераст Антибес уйдет ненадолго. Этой скотине нужны деньги на водку.
mtervvvga    17.07.2020, 20:17
Оценка:  -22
mtervvvga
Антибес,да всем похер что тебя кто-то в очередной раз наебaл как последнего лошпеда!Продолжай заниматься сизифовым тркдом,это очень весело!)))))))))
Брюква_и_Клюква    17.07.2020, 20:19
Оценка:  -2
Брюква_и_Клюква
Смотри, пукан от смеха не надорви, тамбовский гоминид. А то твоему деревенскому соседу Коляну не удастся тебя выeбaть сегодня.
Woodbrother    17.07.2020, 19:56
Оценка:  0
Woodbrother
За пацанчика можно только поорадоваться. Молодец.
СтальнаяКрыса    17.07.2020, 20:04
Оценка:  +1
СтальнаяКрыса
Пусть студент в Зеленского силиконовое яйцо бросит, от такого точно травм не будет. Через 15 лет будет иметь хорошую должность.
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