Бросивший в Януковича яйцо стал топ-менеджером Укрзализныци

Чиновник возглавил вертикаль управления взаимоотношениями с органами государственной власти компании.

Дмитрий Романюк, который в 2004 году, будучи студентом, бросил яйцо в тогда еще премьера Виктора Януковича, возглавил одно из управлений Укрзализныци. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщает НВ.

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Управление Романюка занимается отношениями компании с органами государственной власти.

У мужчины – два высших образования, он также является кандидатом экономических наук.

В ноябре 2019 года министр инфраструктуры Владислав Криклий выложил совместное фото с Дмитрием Романюком и рассказал, что тот стал заместителем председателя Ивано-Франковской ОГА.

Очень светлый, умный и принципиальный. Уверен, что будем еще слышать, как об эффективном менеджере, значительно больше, – писал тогда министр.

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Перед этим, в 2014 году Романюк намеревался баллотироваться в Верховную Раду.

В 2004 году против Дмитрия Романюка было открыто уголовное дело и ему грозило четыре года лишения свободы за брошенное в Януковчиа яйцо.

Напомним, в конце июня прокуратура обвинила Януковича в государственной измене. Следствие признало реформы бывшего президента подрывом боеспособности Вооруженных сил Украины.