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В Украине впервые пост полиции оборудовали системой поиска автомобилей «Гарпун»

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Система ищет угнанные автомобили, а также машины должников.
Пост полиции оборудовали системой «Гарпун»
Пост полиции оборудовали системой «Гарпун»
mvs.gov.ua

В Днепропетровской области на стационарном посту полиции у пгт Соленое установили новейшую систему «Гарпун», которая ищет автомобили должников и угнанные авто, сообщает МВС. Раньше в Украине такой системы еще не было.

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Система «Гарпун» - это совместный проект Министерства юстиции и Нацполиции. Она объединяет в едином информационном пространстве данные про разыскиваемые автомобили и номерные знаки.

По словам замминистра юстиции Андрея Гайченко, теперь через пост полиции у пгт Соленое не сможет проехать ни один автомобиль, который находится в розыске или которым владеет человек, имеющий долги.

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Интересно, что на посту у Соленого дежурят не только правоохранители, но и сотрудники исполнительной службы. За первые 1,5 недели работы этой системы полиция остановила около 100 машин.

В скором времени системой «Гарпун» оборудуют и другие стационарные посты полиции в Днепропетровской области.

Ранее в Украине разоблачили злоумышленников, которые занимались угоном и продажей элитных автомобилей.

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Теги: полиция, автомобили
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