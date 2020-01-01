“Языковый“ закон Бужанского осенью не рассмотрят – Кравчук

Евгения Кравчук считает, что осенью законопроект Максима Бужанского станет бессмысленным.

Замглавы фракции “Слуга народа“ Евгения Кравчук считает, что украинский парламент осенью не будет рассматривать законопроект Максима Бужанского про государственный язык в школьном учебном процессе. Об этом сообщает “Радио Свобода“.

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По словам Кравчук, законопроект № 2362 осенью потеряет свой смысл, ведь с 1 сентября русскоязычные школы перейдут на украинский язык. Поэтому его не вынесут на рассмотрение депутатов Верховной Рады.

Кравчук уверена, что законопроект Бужанского можно было 17 июля не рассматривать в первом чтении, так как у него нет шансов. Его не приняли бы даже с точки зрения регламента и процедур.

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Бужанский предлагает отсрочить перевод обучения школьников 5-11 классов с русского на украинский язык, который состоится с началом нового учебного года. Он говорит, что следует рекомендациям Венецианской комиссии.

Несколько последних дней под Верховной Радой проходили акции протеста активистов, которым не нравится законопроект Бужанского. В частности, протестовали организации “Европейская солидарность“, “Демократична сокира“ и “Республика“.