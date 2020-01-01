Спасатели сообщают, что пилоты выжили, угрозы их жизни нет.

Под Киевом упал и загорелся легкомоторный самолет

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Под Киевом упал и загорелся легкомоторный самолет

В Макаровском районе Киевской области упал и загорелся легкомоторный самолет. Об этом информирует пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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“17 июля в 16:20 в ГСЧС поступила информация о том, что вблизи с. Наливайковка Макаровского района в поле произошло падение легкомоторного самолета учебной школы “Aviation Group“ с последующим горением“, - говорится в сообщении.

Как отметили спасатели, в результате падения легкомоторного самолета погибших нет. Угрозы жизни двум лицам, находившимся в самолете, также нет.

В 16:40 возгорание самолета ликвидировали. В тушении пожара принимали участие 10 спасателей и 2 единицы спецтехники.

Напомним, в середине июня в Одессе разбился легкомоторный самолет. Оба пилота погибли.